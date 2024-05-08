9. nesil iPad satıştan kalktı, Apple fiziksel buton ve kulaklık girişini resmen bitirdi
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 17:16 - Güncelleme : 08 May 2024 17:17
Apple, Let Loose etkinliğinde yeni iPad modellerini tanıtırken, 9. nesil iPad'in satışını sona erdirdi ve fiziksel buton ile kulaklık girişine tamamen son verdi. Artık hiçbir Apple ürününde bu girişler yok. İşte detaylar...
Apple, son düzenlediği Let Loose etkinliğinde yeni iPad Air ve Pro modellerini tanıtarak, eski iPad'lerin de güncellenmesine karar verdi.
Bundan dolayı, 9. nesil iPad modeli resmi satıştan kaldırıldı.
Apple, fiziksel buton ve kulaklık girişine sahip son iPad'i artık serisinden çıkardı.
Yeni Air ve Pro modellerle birlikte sunulan bu değişiklik, Apple'ın tasarım konusunda tüm cihazlarını birbirine benzetiyor.
Önceden iPhone'larla başlayan, ardından iPad'lere de yansıyan bu değişim, eski modellerin yerini daha modern tasarımlara bırakıyor.
Yeni iPad'lerde ekran-kasa oranları artarken, çerçeveler küçülüyor ve fiziksel butonlar yok oluyor.
Apple, bir duyuru gelmedikçe artık hiçbir ürününde bu girişleri bulundurmayacak.
Kaynak: TGRT Haber