9. sınıfta kalanlar telafi sınavı beklerken MEB’den şaşırtan karar: Meslek Liselerine geçiş yapılabilir

30 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:22

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim okul müdürlerine ve ilgili eğitim kurumlarına gönderilen bilgilendirmede; 9.sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin istemeleri halinde Meslek Liselerine geçiş yapması halinde 10’uncu sınıfa ilgili derslerden sorumlu olarak geçiş yapabilmesi yer alıyor.

9.SINIFTA KALAN ÖĞRENCİLERE TELAFİ SINAVI VAR MI?

9.sınıfta kalan öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen bildiriye göre herhangi bir telafi sınavı söz konusu olmamakla beraber bir üst sınıfa geçme hakkı yalnızca Meslek Liselerinde öğrenime devam etmeleri halinde sunulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğince yayımlanan bildiride yer alan ifadeler şu şekilde;

Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nakil ve Geçişler” başlıklı 37.maddesinin 3.fıkrasının (f) bendinde “Diğer okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden 9’uncu sınıfta başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalanlar istemeleri halinde mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerden en az ikisini sınıf tekrarına kaldıkları okulda başarmış olmak ve temmuz ayının son iş gününe kadar bir işletmeyle sözleşme imzalamak ve işletmede mesleki eğitimine devam etmek kaydıyla yıl kaybı yaşamadan mesleki eğitim merkezlerinin 10’uncu sınıfına ilgili derslerden sorumlu olarak nakil ve geçiş yapabilir.” denildiği bilgilerinizdir.

LİSE 1 SINIFTA KALMA KALKTI MI?

Bu kapsamda gelen veli talepleri de dikkate alınarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekmiştir.

a)- 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı sonunda “devamsızlıktan sınıfta kalanlar hariç”;

b)- 9.Sınıf (Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Tarih) derslerinden en az 2 dersten başarılı olan tüm 9.sınıf öğrencilerinin ilgili okullarınca tespitinin yapılması ve velilerine bu madde kapsamında rehberlik edilerek bilgi verilmesi,

c)- MESEM programı uygulayan tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin ve Mesleki Eğitim Merkezlerimizin bu madde kapsamında başvuruda bulunan velilerimize gerekli bilgilendirmeyi yapmaları ve öğrencilerin hak kaybına uğramaması için azami hassasiyetin gösterilmesi,

YENİ DÜZENLEMEYLE LİSEDE SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Yapılan düzenlemeye göre lisede 50 puan ve üzeri not ortalaması başarı sayılırken en fazla 1 dersten başarısız sayılan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilecek.

9. SINIFTA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALANLARA AF VAR MI?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılan düzenlemelere göre devamsızlıktan sınıfta kalan öğrencilere af söz konusu değil.

DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN OLURSA SINIFTA KALINIR?

Öğrencilerin devamsızlık hakkı özürsüz 10 gün, özürlü 20 gün olmak üzere toplam 30 gündür. Bu süreyi aşan öğrencilerin sınıf tekrarı yapması gerekmekte.