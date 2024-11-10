9. yargı paketi 4 4 ceza indirimi beklentisi arttı. Son dakika gelişmeleri belli oldu

10 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:17

Uzun bir süredir vatandaşın gündeminde yer alan 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’den geçti ve Resmi Gazete yayımı için beklenti başladı. 4+4 ceza indirimi beklentisi de arttı.

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacak: Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yargı reformu stratejisi çerçevesinde infaz düzenlemesi ile ilgili değişikliklerin de ele alınacağı söz konusu paketle, önemli yasal düzenlemeler yapılması bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ 4+4 CEZA İNDİRİMİ VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak."

9. YARGI PAKETİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkına Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve bu kapsamda 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yaptığını söyledi.

Düzenlemelere göre sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Kadınlar bekarlık soyadını evlendikten sonra kullanamayacak.