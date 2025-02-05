99 depremi mi 6 Şubat Kahramanmaraş depremi mi daha büyük? Asrın Felaketi olarak tanımlanmıştı

05 Şubat 2025 10:46 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:54

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan büyük felaket sonrası birçok ilimiz hasar almıştı. İkinci yıldönümünün gelmesiyle beraber 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ile 99 depreminin büyüklüğü gündeme taşındı.

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

6 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil? Tatil olan yerler belli oldu

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos depremi olarak tanımlanan doğal afet yürekleri yakmıştı. 03.02'de yaşanan depremin şiddeti 7,4 olarak ölçülürken 6 Şubat'ta benzer bir doğal afet Kahramanmaraş'ta yaşandı.

99 DEPREMİ Mİ 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ Mİ DAHA BÜYÜK?

Gölcük 99 depremi, 17 Ağustos tarihinde meydana gelmişti. Ankara'dan İzmir'e kadar bir alanda hissedilen sarsıntı sonrası resmi raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma yaşandı. 505 kişi sakat kalırken 285.211 ev hasar görmüştü. 2010 Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi kişi hayatını kaybetti.

Depremin büyüklüğü Mw = 7,4-7,6 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 olarak ölçülmüştü.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ise Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,8 Mw ve 7,5 Mw büyüklüklerinde oldu. Türkiye'de resmî rakamlara göre en az 53 bin 537, Suriye'de ise en az 8 bin 476 kişi hayatını kaybetti.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan doğal afetin şiddeti 7,8 Mw ve 7,5 Mw olarak ölçülmüştü. İki sarsıntı sonrasında Kahramanmaraş ve çevresinde büyük yıkım yaşanırken izleri halen taşınıyor.