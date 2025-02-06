99 depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos'ta yaşanmıştı

06 Şubat 2025 09:45 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:49

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan 99 depreminin üzerinden 25 yılı aşkın süre geçti. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümü sebebiyle 99 depreminde kaç kişinin öldüğü de gündeme geldi. Yürekleri yakan olay 17 Ağustos'ta yaşanmıştı. Gece 03.02'de yaşanan 7,4 şiddetindeki deprem birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Büyük 99 depreminde ölen sayısı da açıklanmıştı.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! Deprem riskinin en yüksek olduğu şehirleri sıraladı

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99 depreminde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirmişti. 7,4 şiddetindeki sarsıntı gece saatlerinde yaşanırken Marmara Bölgesi'nde hissedilmişti. 200 bin kişinin evsiz kaldığı doğal afet nedeniyle 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edilmişti.

99 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yaşanan büyük deprem yürekleri yaktı. 7,4 büyüklüğünde olan sarsıntı 03.02'de meydana gelirken Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de hissedildi ve yıkıma sebep oldu.

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 yılı raporunda yer alan bilgilere göre 99 depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken, 43 bin 953 kişi yaralandı.

99 DEPREMİNDE YIKILAN BİNA SAYISI

200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı sarsıntıda 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespiti yapıldı.

Depremde İstanbul'da 454 kişi vefat ederken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten hastaneye getirilen vatandaşlarla beraber sayı 981'e çıktı.

99 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

1999 yılında yaşanan 17 Ağustos depremi yürekleri yakmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği doğal afetin yaraları kısa sürede sarılmaya çalışılmıştı.

03.02'de yaşanan deprem 45 saniye sürmüştü.