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A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:30
A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00&#039;da karşılaşacak

Filenin Efeleri bugün Milletler Ligi üçüncü etap ikinci karşılaşmasına çıkıyor. Arjantin ile oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.

Tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta karşılaşmaları devam ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı 18 Haziran Salı günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelmiş ve 3-1 yenilmişti.

Milletler Ligi'nde oynadıkları 9 karşılaşmanın 8'inde mağlubiyet yaşayan Filenin Efeleri bugün ise üçüncü etap ikinci maçına çıkıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak - 1. Resim

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Efeleri Milletler Ligi mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye saati ile 14.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Arjantin maçı da dahil olmak üzere Milletler Ligi kapsamındaki bütün maçları TRT Spor Yıldız'da yayınlanıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak - 2. Resim

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin maçının ardından Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.

21 Haziran saat 21.30: Sırbistan-Türkiye

23 Haziran saat 17.30: Türkiye-İtalya

A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak - 3. Resim

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

Kaynak: TGRT Haber
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