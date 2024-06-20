A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak
Filenin Efeleri bugün Milletler Ligi üçüncü etap ikinci karşılaşmasına çıkıyor. Arjantin ile oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.
Tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta karşılaşmaları devam ediyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı 18 Haziran Salı günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelmiş ve 3-1 yenilmişti.
Milletler Ligi'nde oynadıkları 9 karşılaşmanın 8'inde mağlubiyet yaşayan Filenin Efeleri bugün ise üçüncü etap ikinci maçına çıkıyor.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Efeleri Milletler Ligi mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye saati ile 14.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Arjantin maçı da dahil olmak üzere Milletler Ligi kapsamındaki bütün maçları TRT Spor Yıldız'da yayınlanıyor.
FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin maçının ardından Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.
21 Haziran saat 21.30: Sırbistan-Türkiye
23 Haziran saat 17.30: Türkiye-İtalya
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu