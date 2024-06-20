A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi kapsamında bugün Arjantin ile saat 14.00'da karşılaşacak

20 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:30

Tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri'nin üçüncü hafta karşılaşmaları devam ediyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı 18 Haziran Salı günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelmiş ve 3-1 yenilmişti.

Milletler Ligi'nde oynadıkları 9 karşılaşmanın 8'inde mağlubiyet yaşayan Filenin Efeleri bugün ise üçüncü etap ikinci maçına çıkıyor.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Efeleri Milletler Ligi mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye saati ile 14.00'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL TAKIMI - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Arjantin maçı da dahil olmak üzere Milletler Ligi kapsamındaki bütün maçları TRT Spor Yıldız'da yayınlanıyor.

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin maçının ardından Sırbistan ve İtalya ile karşılaşacak.

21 Haziran saat 21.30: Sırbistan-Türkiye

23 Haziran saat 17.30: Türkiye-İtalya

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta Oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu