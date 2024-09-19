A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında sıralamasında 26. oldu

19 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:14

FIFA tarafından eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. Sıralamanın açıklanmasının ardından Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında kaçıncı olduğu gündeme geldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 2024 Eylül ayının dünya sıralaması​ açıklandı.

EURO 2024​'te çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde eden A Milli Takım​'ın gösterdiği performansın ardından sıralaması vatandaşlar tarafından merak edildi.

FIFA​ 2024 DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE​ KAÇINCI SIRADA?

A Milli Takım, FIFA 2024 dünya sıralamasında 1538,52 puanla 26. sıradaki yerini korumaya başardı.

UEFA Uluslar B Ligi dördüncü grup mücadelelerinde de hiç mağlubiyet almayan Türkiye'nin önünde ise 1544,3 puan ile Avusturalya yer alıyor.

Listenin ilk 10'unda yer alan takımlar ve puanları ise şöyle: