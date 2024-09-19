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A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında sıralamasında 26. oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
19 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:14
A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında sıralamasında 26. oldu

FIFA tarafından eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. Sıralamanın açıklanmasının ardından Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasında kaçıncı olduğu gündeme geldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 2024 Eylül ayının dünya sıralaması​ açıklandı.

EURO 2024​'te çeyrek finale kadar yükselerek büyük bir başarı elde eden A Milli Takım​'ın gösterdiği performansın ardından sıralaması vatandaşlar tarafından merak edildi.

A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında sıralamasında 26. oldu - 1. Resim

FIFA​ 2024 DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE​ KAÇINCI SIRADA?

A Milli Takım, FIFA 2024 dünya sıralamasında 1538,52 puanla 26. sıradaki yerini korumaya başardı.

UEFA Uluslar B Ligi dördüncü grup mücadelelerinde de hiç mağlubiyet almayan Türkiye'nin önünde ise 1544,3 puan ile Avusturalya yer alıyor.

Listenin ilk 10'unda yer alan takımlar ve puanları ise şöyle:

  • Arjantin - 1889,02
  • Fransa - 1851,92
  • İspanya - 1835,42
  • İngiltere - 1817.28
  • Brezilya - 1772.02
  • Belçika - 1768.14
  • Hollanda - 1759.95
  • Portekiz - 1752.14
  • Kolombiya - 1738.72
  • İtalya - 1726.31

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Kaynak: TGRT HABER
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