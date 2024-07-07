A Milli Futbol Takımı Hannover'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
07 Temmuz 2024 13:22 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:30
EURO 2024'e Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı. Hannover'da bulunan kamp merkezine geçecek olan Milli Takımımız akşam saatlerinde ise İstanbul'a dönecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) F Grubundan başlayan A Milli Takım, gruptan ikinci olarak çıkarak son 16'ya kalmıştı.
Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milli Takımımız çeyrek final aşamasında ise Hollanda ile eşleşti.
6 Temmuz Pazar günü oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından vatandaşlar Milli Takımımızın ne zaman Türkiye'ye döneceğini merak ediyor.
MİLLİ TAKIM NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK?
A Milli Futbol Takımımız bugün Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı.
Uçakla Hannover'da bulunan ana kamp merkezine geçecek olan Ay-Yıldızlılar akşam saatlerinde ise kalkacak uçakla İstanbul'a geri dönecek.
Kaynak: TGRT Haber