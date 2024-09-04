A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler en son Slovakya'ya 4-0 yenildi

04 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:22

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

A Milli Futbol Takımımız, 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamına Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Galler-Türkiye arasında olacak olan ilk karşılaşma 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Galler'in son maçlardaki performansı gündeme geldi.

GALLER MİLLİ FUTBOL TAKIMI PUAN DURUMU, PERFORMANSI NEDİR?

Galler hazırlık maçları kapsamında Cebelitarık ve Slovakya ile karşı karşıya geldi.

Cebelitarık ile 6 Haziran 2024 tarihinde oynanan karşılaşma golsüz bir şekilde berabere sonuçlandı.

Slovakya ile 9 Haziran 2024 tarihinde oynanan maçta ise Galler rakibine 4-0 mağlup oldu.

EURO 2024 elemelerinde de Galler elenerek turnuvaya katılamamıştı.

GALLER MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

Galler'in kadrosunda Brennan Johnson, Harry Wilson, Neco Williams, Ethan Ampadu, Ben Davies, Ben Cabango, Joe Rodon, Connor Reberts gibi oyuncular yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre takımın toplam kadro değerinin ise 161.05 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Galler'in aday kadrosunda yer alan oyuncuların tamamı ise şöyle:

Kaleci: Danny Ward, Adam Davies, Karl Darlow

Defans: Ben Davies, Owen Beck, Joe rodon, Chris Mepham, Ben Cabango, Neco Williams, Connor Roberts

Orta Saha: Jordan James, Ethan Ampadu, Josh Sheenhan, Aaron Tamsey, Ollie Cooper, Sorba Thomas

Forvet: Kieffer Moore, Lewis Koumas, Brennan Johnson, Harry Wilson, Rubun Colwil, Mark Harris, Liam Cullen, Rabbi Matondo