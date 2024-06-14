A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün maça çıkmıyor! Filenin Sultanları maç takvimi
Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldiği müsabakada 3-1 skorla galip oldu. Filenin Sultanları'nın maç takvimi merak ediliyor.
14 Haziran 2024 Cuma günü (bugün) maçı bulunmayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 15.30’da Çin ile karşı karşıya gelecek.
KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? MAÇ TAKVİMİ
Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasında Filenin Sultanları 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Tayland’la, 13 Haziran 2024 Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti ile müsabakalara çıktı. Voleybol Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maç takvimi şu şekilde:
12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland
13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye
16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya
FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
Son Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Lig’nin üçüncü haftasının ilk maçında Tayland’a 3-0 galip gelerek puanını 21’e yükseltti.
13 Haziran 2024 tarihinde çıktığı ikinci maçta Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 skorla mağlup etti.
A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ BUGÜN MAÇI VAR MI?
Maç takvimi yayınlanan A Milli Kadın Voleybol Takımının bugün maçı bulunmuyor. Filenin Sultanları 15 Haziran Cumartesi (yarın) Çin ile karşı karşıya gelecek.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Hong Kong Coliseum’da gerçekleşen Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçları TRT Spor’da canlı olarak yayınlanacak.
ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
VNL üçüncü haftasının üçüncü maçı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 15.30’da Türkiye - Çin arasında gerçekleşecek