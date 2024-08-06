A Milli Kadın Voleybol Takımının antrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan kadın milli takımını da çalıştırdı

06 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:44

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Filenin Sultanları'nın başarısında önemli rol oynayan voleybol milli takım antrenörü gündemde yerini korumaya devam ederken Daniele Santarelli hakkında evli mi, eşi kim soruları da merak edilmişti.

Santarelli, geçtiğimiz günlerde eşi ile Olimpiyat Oyunları'nda rakip olmuştu.

VOLEYBOL MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ KİM?

A Milli Kadın Voleybol Takımının antrenörlük görevini Daniele Santarelli yapıyor. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalyan Imoco Volley kulübünün baş antrenörü olarak görev alan isim daha öncesinde Sırbistan kadın milli takımını da çalıştırmıştı ve 2022'de dünya şampiyonluğunu kazandı.

DANİELE SANTARELLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Haziran 1981 tarihinde doğan isim İtalyan voleybol antrenörüdür. İtalya'da Snoopy Pesaro, Urbino Volley ve Robursport Pesaro takımlarında antrenör olarak görev alan isim İtalya Serie A1 takımı olan Imoco Valley'in baş antrenörü olarak görev yapıyor.

EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Milli takım antrenörü olan Daniele Santarelli, voleybolcu olan Monica de Gennaro ile evlidir.