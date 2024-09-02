A Milli Takım, 6 Eylül'de Galler, 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşıyor

02 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:59

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sofyan Amrabat, taraftarların içinde maç izledi! Onu kimse fark etmedi

UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız 6 Eylül'de Galler ile mücadele ederken İzlanda maçı ne zaman, nerede oynanacak netleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalar son hızıyla sürerken aday kadro da açıklandı.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli futbol takımımız İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te mücadele ederken İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

Uluslar Ligi'nde takvim şöyle:

9 Eylül

21.45 Türkiye - İzlanda

11 Ekim

21.45 Türkiye - Karadağ

14 Ekim

21.45 İzlanda - Türkiye

16 Kasım

20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım

22.45 Karadağ - Türkiye

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma 6 Eylül'de düzenlenirken takımımız Galler'e Cardiff'te konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli Takımımız, B Grubu'nda İzlanda, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha

Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet

Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)