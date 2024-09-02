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A Milli Takım, 6 Eylül'de Galler, 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Eylül 2024 16:56 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:59
A Milli Takım, 6 Eylül&#039;de Galler, 9 Eylül&#039;de İzlanda ile karşılaşıyor

Türkiye, Galler ve İzlanda ile mücadele edecekken maçların ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli olurken nerede oynanacağı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız çalışmalarına devam ediyor.

UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız 6 Eylül'de Galler ile mücadele ederken İzlanda maçı ne zaman, nerede oynanacak netleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalar son hızıyla sürerken aday kadro da açıklandı.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli futbol takımımız İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te mücadele ederken İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

Uluslar Ligi'nde takvim şöyle:

9 Eylül 

21.45 Türkiye - İzlanda

11 Ekim 

21.45 Türkiye - Karadağ

14 Ekim 

21.45 İzlanda - Türkiye

16 Kasım

20.00 Türkiye - Galler

19 Kasım

22.45 Karadağ - Türkiye

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Heyecanla beklenen karşılaşma 6 Eylül'de düzenlenirken takımımız Galler'e Cardiff'te konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli Takımımız, B Grubu'nda İzlanda, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takım, 6 Eylül'de Galler, 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşıyor - 1. Resim

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha

Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet

Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

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Kaynak: TGRT Haber
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