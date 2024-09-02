A Milli Takım, 6 Eylül'de Galler, 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşıyor
Türkiye, Galler ve İzlanda ile mücadele edecekken maçların ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli olurken nerede oynanacağı da futbolseverlerin gündeminde yer aldı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız çalışmalarına devam ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız 6 Eylül'de Galler ile mücadele ederken İzlanda maçı ne zaman, nerede oynanacak netleşti.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalar son hızıyla sürerken aday kadro da açıklandı.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli futbol takımımız İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te mücadele ederken İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.
Uluslar Ligi'nde takvim şöyle:
9 Eylül
21.45 Türkiye - İzlanda
11 Ekim
21.45 Türkiye - Karadağ
14 Ekim
21.45 İzlanda - Türkiye
16 Kasım
20.00 Türkiye - Galler
19 Kasım
22.45 Karadağ - Türkiye
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Heyecanla beklenen karşılaşma 6 Eylül'de düzenlenirken takımımız Galler'e Cardiff'te konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli Takımımız, B Grubu'nda İzlanda, Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Kaleci
Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha
Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
Forvet
Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)