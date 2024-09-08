A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Takım İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin bu zamana kadar İzlanda ile oynadığı maçlardaki istatistikleri gündeme geldi.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Galler ile karşı karşıya geldi.
Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar, İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin İzlanda karşısındaki istatistikleri ve karnesi vatandaşlar tarafından merak edildi.
TÜRKİYE'NİN İZLANDA İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ
A Milli Takım, İzlanda ile tarihi boyunca 7'si deplasmanda olmak üzere toplam 13 kere karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
A Milli Takım bu maçlarda 11 gol atarken, İzlanda ise 23 gol attı.
İki takım arasında gerçekleşen son maç 2019 yılının Kasım ayında oynandı ve beraberlik ile sonuçlandı.
TÜRKİYE-İZLANDA ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç (Türkiye-İzlanda)
|24.09.1980
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|09.09.1981
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|12.10.1988
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|20.09.1989
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|17.07.1991
|Reykjavik
|Özel
|1-5
|12.10.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|11.10.1995
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-0
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-3
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.10.2016
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|06.10.2017
|Eskişehir
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
|11.06.2019
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-2
|14.11.2019
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-0
İzlanda ile maça hazırlanıyoruz umarım iyi bir sonuç elde ederiz