A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 15:07 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:33

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Takım İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin bu zamana kadar İzlanda ile oynadığı maçlardaki istatistikleri gündeme geldi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Galler ile karşı karşıya geldi. Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar, İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin İzlanda karşısındaki istatistikleri ve karnesi vatandaşlar tarafından merak edildi. TÜRKİYE'NİN İZLANDA İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ A Milli Takım, İzlanda ile tarihi boyunca 7'si deplasmanda olmak üzere toplam 13 kere karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. A Milli Takım bu maçlarda 11 gol atarken, İzlanda ise 23 gol attı. İki takım arasında gerçekleşen son maç 2019 yılının Kasım ayında oynandı ve beraberlik ile sonuçlandı. TÜRKİYE-İZLANDA ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR Tarih Yer Organizasyon Sonuç (Türkiye-İzlanda) 24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 1-3 09.09.1981 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 12.10.1988 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 20.09.1989 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 1-2 17.07.1991 Reykjavik Özel 1-5 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 11.10.1995 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0 09.09.2014 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3 13.10.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 09.10.2016 Reykjavik Dünya Kupası Elemeleri 0-2 06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-2 14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-0 İlgili Haberler Türkiye-İzlanda maçına Arnavut hakem atandı Süper Lig'de milli ara 5. hafta maçları ile sona erecek Vincenzo Montella'dan İzlanda maçı öncesi Arda Güler açıklaması: Forma giyebilecek mi?