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A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
08 Eylül 2024 15:07 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:33
A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2&#039;sini kazandı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Takım İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin bu zamana kadar İzlanda ile oynadığı maçlardaki istatistikleri gündeme geldi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Galler ile karşı karşıya geldi.

Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlılar, İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türkiye'nin İzlanda karşısındaki istatistikleri ve karnesi vatandaşlar tarafından merak edildi.

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN İZLANDA İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ

A Milli Takım, İzlanda ile tarihi boyunca 7'si deplasmanda olmak üzere toplam 13 kere karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Ay-Yıldızlılar 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

A Milli Takım bu maçlarda 11 gol atarken, İzlanda ise 23 gol attı.

İki takım arasında gerçekleşen son maç 2019 yılının Kasım ayında oynandı ve beraberlik ile sonuçlandı.

A Milli Takım, İzlanda ile oynadığı 13 maçın sadece 2'sini kazandı - 2. Resim

TÜRKİYE-İZLANDA ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR

Tarih YerOrganizasyonSonuç (Türkiye-İzlanda)
24.09.1980 İzmir Dünya Kupası Elemeleri1-3
09.09.1981 ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
12.10.1988İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
20.09.1989ReykjavikDünya Kupası Elemeleri1-2
17.07.1991ReykjavikÖzel1-5
12.10.1994 İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
11.10.1995ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-0
09.09.2014 ReykjavikAvrupa Şampiyonası Elemeleri 0-3
13.10.2015KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
09.10.2016ReykjavikDünya Kupası Elemeleri0-2
06.10.2017 EskişehirDünya Kupası Elemeleri0-3
11.06.2019Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
14.11.2019İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri0-0

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Kaynak: TGRT Haber
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Deniz 8 Eylül 2024 15:35

İzlanda ile maça hazırlanıyoruz umarım iyi bir sonuç elde ederiz

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