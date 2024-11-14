A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Bertuğ Yıldırım'ın hangi takımda oynadığı gündeme geldi

14 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:09

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Bertuğ Yıldırım, milli takım aday kadrosuna eklendi. Gündeme gelen genç yetenek kadroya eklenirken oynadığı takımlar da konuşuldu.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. 16 Kasım günü Galler ile karşılaştıktan sonra Karadağ ile 19 Kasım'da mücadele edeceğiz.

TFF tarafından paylaşılan aday kadrosundan Ferdi Kadıoğlu çıkartılmıştı. Kadroda bir yeni değişiklik daha oldu.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul'da doğan isim forvet mevkiinde forma giyiyor.

Sarıyer altyapısında futbola başlayan isim üst düzey kariyerine 2018 senesinde 2. Lig'de başlamıştı.

Sarıyer'de 3 sene forma giyen oyuncu biri Türkiye Kupası, 31 de 2. Lig olmak üzere 32 maçta oynarken 6 gol attı.

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR 2024?

Milli takım kadrosunda bulunan Yıldırım, İspanya Ligue 1 ekibi Getafe'de forma giyiyor. Yıldırım'ın milli takım kariyeri 10 Haziran 2022 tarihinde U-21 takımı ile başladı.

6 defa Türkiye U-21 millî olan idim 3 gol kaydetti.

2 defa Türkiye U-23 forması giyen isim alt yaş kategorilerinde toplamda 8 kez millî formayı giydi. 1 Eylül 2023 tarihinde oynanan hazırlık maçı için Stefan Kuntz tarafından ilk kez A miili takım kadrosuna çağrılmıştı.

BERTUĞ YILDIRIM MİLLİ TAKIM KADROSUNDA VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Yıldırım kadroya dahil edildi. Açıklama şöyle oldu:

"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi.

22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katıldı"