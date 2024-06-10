A Milli takım kadrosuna dahil edilen Yasin Özcan'ın istatistikleri

10 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:37

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık maçları devam ediyor.

Hazırlık karşılaşmaları kapsamında Türkiye bugün Polonya deplasmanına çıkıyor.

Ay Yıldızlıların maçına saatler kala kadroya Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Kasımpaşa sporlu Yasin Özcan'ın dahil edildiği açıklandı.

Genç futbolcunun istatistikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

YASİN ÖZCAN İSTATİSTİKLERİ

20 Nisan 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasin Özcan, stoper rolünde oynuyor.

Kasımpaşa altyapısında yetişen milli futbolcu 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa kulübüne transfer oldu.

Kasımpaşa'da Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

Toplam 3 bin 190 dakika oynama süresi bulunan genç futbolcu kariyeri boyunca 3 gol 1 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre 4.50 milyon Euro değeri bulunan milli futbolcunun Kasımpaşa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.