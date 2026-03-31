A Milli Takım, tarihinin en önemli karşılaşmalarından birisine çıkmaya hazırlanıyor. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’na katılma fırsatını kaçırmak istemeyen ay-yıldızlılar, kritik mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Milli takım, Kosova karşısında alacağı her türlü galibiyette Dünya Kupası’nda mücadele edecek 48 takımdan birisi olacak. Öte yandan Türkiye, Kosova’yı eleyip organizasyona katılması durumunda ayakbastı parası kazanacak. A Milli Takım’ın turnuvada gösterdiği başarıya göre para ödülü değişiklik gösterecek. Dünya Kupası’nda şampiyonluğa uzanan takım 50 milyon dolar ödülün sahibi olacak. Özellikle ilk dörde girecek takımlara ödenecek para ise dudak uçuklattı. Turnuvada boy gösteren ülkelere 1.5 milyon dolar ödeme yapılacak. Peki A Milli Takım oyunculara ne kadar prim dağıtılacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ A Milli Takım oyuncularına ne kadar prim verilecek? Türkiye, Dünya Kupası’na katılırsa ne kadar kazanacak? A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını elde etmek için Kosova ile kritik bir maça çıkarken, turnuvaya katılması durumunda kazanılacak para ödülleri ve oyuncu primleri hakkında bilgiler yer almaktadır. A Milli Takım, Kosova karşısında galibiyet alması durumunda Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halinde ayakbastı parası olarak 10.5 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor. 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtılacak. Şampiyon olan takım 50 milyon dolar, ikinci 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar ve dördüncü 27 milyon dolar kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce Dünya Kupası hedefine ulaşılması durumunda oyunculara Bodrum'da villa hediye edileceğini söylemişti. Prim dağıtımında yetkili kişinin Hakan Çalhanoğlu olacağı ve ödülün onun belirleyeceği şekilde dağıtılacağı bilgisi yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM OYUNCULARINA NE KADAR PRİM VERİLECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce yaptığı açıklamada Dünya Kupası hedefine ulaşılması durumunda oyunculara Bodrum’da yapılacak villalardan hediye edileceğini söylemişti. Romanya mücadelesi sonrasında Başkan Hacıosmanoğlu’nun Ben verdiğim sözü tutarım. Siz bizi Amerika'ya götürün. Prim işlerini düşünmeyin" dediği bilgisine ulaşıldı. Federasyon kaynaklarından elde edilen bilgiye göre prim konusunda yetkili Hakan Çalhanoğlu olacak ve onun belirleyeceği şekilde Dünya Kupası ödülü dağıtılacak.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASINA KATILIRSA NE KADAR KAZANACAK?

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na kıyasla bu yıl dağıtılacak ödül miktarı yüzde 50 artırıldı. 2026 Dünya Kupası’nda toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon takıma 50 milyon dolar ödül verilirken organizasyonu ikinci tamamlayan takım 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar, dördüncü ise 27 milyon dolar kazanacak. A Milli Takım turnuvaya katılması durumunda ayakbastı parası olarak 10.5 milyon dolar ödülün sahibi olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLÜ DAĞILIMI

-Şampiyon: 50 milyon dolar

-İkinci: 33 milyon dolar

-Üçüncü: 29 milyon dolar

-Dördüncü: 27 milyon dolar

-5-8. sıra: 19 milyon dolar

-9-16. sıra: 15 milyon dolar

-17-32. sıra 11 milyon dolar

-33-48. sıra: 9 milyon dolar