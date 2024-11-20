A Milli Takım Uluslar Ligi muhtemel play off rakipleri kim?

20 Kasım 2024 09:03 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:12

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Türkiye, Karadağ'a mağlup oldu. Karşılaşma sonucunda Galler, A Ligi'ne yükselirken Milli Takımımız play off turuna kaldı. Muhtemel rakipleri de belli oldu.

Uluslar Ligi​'nde A Milli Futbol Takımımız Karadağ​'a yenilerek direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti.

Yakından takip edilen ligde play off turu rakiplerimiz ise gündeme geldi.

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MUHTEMEL PLAY OFF RAKİPLERİ KİM?

3-1'lik skor sonrasında üst lige çıkma şansını kaybeden Milli takımımız, play off turunda mücadele edecek. A Ligi'nde grubu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan bir tanesi ile 22 Kasım'da çekilecek olan kura sonucu play off maçı yapacak.

Maçlar çift maç eleme usulüne göre olurken mart ayında oynanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dün akşam oynanan müsabakada Milli Takımımız 3-1'lik skorla Karadağ'a mağlup oldu. Direkt olarak A Ligi'ne çıkamazken play off maçları sonrası bir üst tura çıkma şansını deneyecek.

ULUSLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Ligde 1. ve 2. maçlar 5-10 Eylül aralığında oynanırken 3. ve 4. maçlar 10-15 Ekim aralığında oynandı. 5. ve 6. maçlar 17-19 Kasım aralığında olurken final müsabakaları Haziran ayında oynanacak.