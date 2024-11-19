A Milli Takım Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl çıkar? Türkiye - Karadağ maçına göre ihtimaller

19 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:42

Uluslar Ligi'nde bu akşam Karadağ ile Türkiye karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını tamamlarken maça saatler kaldı. Futbolseverler ise Milli Takım'ın A Ligi'ne nasıl çıkacağını ve gruptan çıkma ihtimallerini araştırmaya başladı.

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16 Kasım'da Galler​ ile karşılaşan Milli takımımız bu akşam Karadağ​ ile karşılaşacak.

Türkiye​'nin her yerinde nefeslerin tutulacağı anlara kısa bir süre kala A Ligi'ne çıkma ihtimalleri de gündeme geldi.

A MİLLİ TAKIM​ ULUSLAR LİGİ'NDE A LİGİ'NE NASIL ÇIKAR?

Uluslar Ligi'nde 4. gruptaki son maçlardan önce Milli Takım 11 puan ile ilk sırada bulunuyor. Galler 9 puanla ikinci sırada bulunurken A Ligi'nde yükselme şansı devam ediyor.

Karadağ C Ligi'ne kesin olarak düşerken İzlanda 7 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Türkiye, Karadağ'ı mağlup ederse Galler - İzlanda müsabakasının sonucuna bakılmadan 14 puan ile A Ligi'ne çıkacak..

Berabere kalması veya yenilmesi halinde ise liderlik için gözler Galler - İzlanda maçına çevrilecek. Galler'den 3 gol fazla durumda olan milli takımımızın puanlarının eşit olması halinde centilmenlik puanına dikkat edilecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milli takımımız rakibi karşısında golsüz berabere kalırsa ve Galler İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşit olmuş olacak.

Böyle bir durumda ise iki takımın centilmenlik puanı devreye girecek. Maçlarda alınan kartlar puanı etkileyecek.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NE ÇIKMA İHTİMALLERİ

Bu akşam oynanacak olan Karadağ karşılaşmasını kaybetmemiz ve Galler'in galip gelmesi halinde grubu 2. olarak tamamlıyoruz.

Eğer Karadağ'a karşı galibiyet alması halinde diğer maçlara bakılmadan grubu 1. olarak tamamlayacak. İkinci olmamız halinde ise A Ligi'ndeki grup 3.lerinden biri ile play-off turu oynayacağız.