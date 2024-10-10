A Milli Takım'da yer alan Uğurcan Çakır Trabzonspor'da oynuyor

10 Ekim 2024 09:57 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:20

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında kadroda yer alan Uğurcan Çakır'ın Karadağ maçında kaleye geçmesi bekleniyor. Vatandaşlar tarafından Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor soruları gündeme geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın geçtiğimiz günlerde aday kadrosu açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan aday kadrodan milli kaleci Mert Günok sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Mert Günok'un kadrodan çıkarılmasının ardından Karadağ ve İzlanda maçında kaleye Uğurcan Çakır'ın geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılıyor.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte daha sonra İstanbul'a taşınan milli kaleci 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da oynamaya başladı.

Bir sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer olan Uğurcan Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına gitti.

2014 yılında Trabzonspor'un a takımına yükselen Uğurcan Çakır 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 Süper Lig kupası kazandı.

2020 yılında ise Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'a davet edildi.

Milli takımın birinci kalecisi olan Uğurcan Çakır turnuvada çıktığı 3 maçta kalesinde 8 gol gördü.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uğurcan Çakır kariyerine Yamanspor altyapısında başladı.

Daha sonra Çekmeköyspor, 1461 Trabzon ve Trabzonspor'a transfer oldu.