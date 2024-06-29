A Milli Takım'ın bütün Avusturya karşılaşmaları! Toplam 17 kere karşı karşıya geldi
EURO 2024 son 16 turunda Türkiye, Avusturya ile eşleşti. İki takım tarihleri boyunca toplam 17 kez karşı karşıya geldi. İşte Türkiye'nin 6-1 yenildiği Avusturya maçı dahil bütün karşılaşmalar...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşaması 26 Haziran tarihinde sona erdi.
Grup aşamasından aralarında A Milli Takım'ın da bulunduğu 16 takım bir sonraki aşamaya yükseldi.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar D Grubu'nun birincisi Avusturya ile son 16 turunda eşleşti.
2 Temmuz Salı günü saat 22.00 da oynanacak olan karşılaşmanın galibi çeyrek finale yükselecek.
Maçın tarihine kısa bir süre kala futbolseverler A Milli Takım'ın tarih boyunca Avusturya ile oynadığı bütün maçları ve skorlarını merak ediyor.
TÜRKİYE - AVUSTURYA ARASINDA OYNANAN BÜTÜN MAÇLAR
EURO 2024 kadrosunda Konrad Laimer ve Macrel Sabitzer gibi isimlerin yer aldığı Avusturya ile Türkiye toplamda 17 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmalarda Transfermarkt verilerine göre Türkiye 7 kez galip gelirken 1 kere ise berabere kaldı.
Milli Takımımız, Avusturya karşısında 9 kez mağlup oldu.
Ay Yıldızlılar toplamda Avusturya karşısında 23 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü.
Karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:
- 26 Mart 2024 Avusturya - Türkiye 6:1
- 29 Mart 2016 Avusturya - Türkiye 1:2
- 15 Ağustos 2012 Avusturya - Türkiye 2:0
- 6 Eylül 2011 Avusturya - Türkiye 0:0
- 29 Mart 2011 Türkiye - Avusturya 2:0
- 19 Kasım 2008 Avusturya - Türkiye 2:4
- 14 Kasım 2001 Türkiye - Avusturya 5:0
- 10 Kasım 2001 Avusturya - Türkiye 0:1
- 25 Ekim 1989 Türkiye - Avusturya 3:0
- 2 Kasım 1988 Avusturya - Türkiye 3:2
- 16 Kasım 1983 Türkiye - Avusturya 3:1
- 17 Kasım 1982 Avusturya - Türkiye 4:0
- 30 Ekim 1977 Türkiye - Avusturya 0:1
- 17 Nisan Avusturya - Türkiye 1:0
- 13 Kasım 1974 Türkiye - Avusturya 0:1
- 20 Mart 1949 Avusturya - Türkiye 1:0
- 30 Mayıs 1948 Türkiye - Avusturya 0:1