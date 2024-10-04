A Milli Takım'ın kadrosuna alınan Ahmed Kutucu kimdir, hangi takımda oynuyor?

04 Ekim 2024 13:31 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:48

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinde A Milli Takım'ın karşılaşacağı Karadağ ve İzlanda maçının aday kadrosu açıklandı. Süper Lig takımlarından Eyüpspor'da oynayan Ahmed Kutucu'da kadroda yer aldı. Ahmet Kutucu'nun geçen sezonki istatistikleri merak konusu oldu.

Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım 11 Ekim'de Karadağ ve 14 Ekim tarihinde ise İzlanda ile UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmaların aday kadroları açıklandı.

Vatandaşlar tarafından aday kadroda yer alan Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında hangi takımda oynuyor sorularının cevapları merak edildi.

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 🇹🇷 pic.twitter.com/8J9oTgwjPQ — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar)

AHMED KUTUCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 yılında Almanya2nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi.

Kariyerine Sportreunde Haverkamp başlayan genç futbolcu sırasıyla Rot-Weiss Essen, Schalke 04 altyapılarında oynadı.

2019-2021 yılları arasında Schalke 04'un a takımına yükselerek 45 maçta toplam 5 gol attı.

Daha sonra Hollanda ekibi Heracles Almelo'ya kiralık olarak transfer oldu.

Burada istediği başarıyı gösteremeyen Ahmed Kutucu 2021 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu.

Burada 3 maç oynadıktan sonra SV Sandhausen'e kiralık olarak gitti.

Sv Sandhausen'de 10 maçta sadece 1 gol şansı bulan genç forvet 2023 yılında Eyüpspor'a transfer oldu.

24 yaşındaki genç futbolcunun 1,81 metre boyu bulunuyor.

AHMED KUTUCU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ahmed Kutucu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyiyor.

Forvet pozisyonunda oynayan Ahmed Kutucu bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.