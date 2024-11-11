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A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
11 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:38
A Milli Takım&#039;ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Türkiye-Galler karşılaşmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin maç takvimi ve Galler karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye milli ara kapsamında Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında 5. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar 10 puan ile grupta lider olarak yer alıyor.

Beşinci karşılaşmada 3 puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek olan A Milli Takım'ın maç programı gündem oldu.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti - 1. Resim

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında A Milli Takım, Galler ile oynadığı ilk karşılaşmada berabere kalmıştı.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise saat 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın biletleri 8 Kasım Cuma günü satışa çıkmıştı.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca vatandaşlar milli maçı Exxen platformu üzerinden de takip edebilecek.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti - 2. Resim

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA, PUAN DURUMU?

Galler, İzlanda ve Karadağ ile birlikte gruplarda yer alan A Milli Takım, 10 puanla birinci sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlıların en yakın rakibi Galler ise 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım gruplar kapsamında oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünde sahadan galibiyet ile ayrılırken birinde ise berabere kaldı.

Türkiye eğer 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galler karşılaşmasından galibiyet ile ayrılırsa gruplardan birinci olarak çıkmayı garantileyecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle:

  1. Türkiye - 10
  2. Galler - 8
  3. İzlanda - 4
  4. Karadağ - 0

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Kaynak: TGRT HABER

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