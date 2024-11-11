A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Kasım 2024 16:15 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:38

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Türkiye-Galler karşılaşmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin maç takvimi ve Galler karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye milli ara kapsamında Galler ve Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında 5. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar 10 puan ile grupta lider olarak yer alıyor. Beşinci karşılaşmada 3 puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek olan A Milli Takım'ın maç programı gündem oldu. TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında A Milli Takım, Galler ile oynadığı ilk karşılaşmada berabere kalmıştı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise saat 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri 8 Kasım Cuma günü satışa çıkmıştı. TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye-Galler karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca vatandaşlar milli maçı Exxen platformu üzerinden de takip edebilecek. TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI SIRADA, PUAN DURUMU? Galler, İzlanda ve Karadağ ile birlikte gruplarda yer alan A Milli Takım, 10 puanla birinci sırada bulunuyor. Ay-yıldızlıların en yakın rakibi Galler ise 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor. A Milli Takım gruplar kapsamında oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünde sahadan galibiyet ile ayrılırken birinde ise berabere kaldı. Türkiye eğer 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galler karşılaşmasından galibiyet ile ayrılırsa gruplardan birinci olarak çıkmayı garantileyecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle: Türkiye - 10 Galler - 8 İzlanda - 4 Karadağ - 0 İlgili Haberler Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı açıklandı Türkiye-Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak 2024? TFF tarihi duyurdu, geri sayım başladı