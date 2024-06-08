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A Milli takımının EURO 2024 şarkısı yayınlandı, 'Türkiyem' adlı parçayı Sefo seslendiriyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
08 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:15
A Milli takımının EURO 2024 şarkısı yayınlandı, &#039;Türkiyem&#039; adlı parçayı Sefo seslendiriyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Millî Takımımız için özel bir şarkı hazırlandı. Sefo'nun seslendirdiği "Türkiye'm" adlı parça, TFF tarafından duyuruldu.

Sefo, aylar süren çalışmanın ardından "Türkiye'm" şarkısını hazırladı.

Şarkının bestelenmesi ve stüdyo kayıtları, Almanya ve Türkiye'deki stüdyolarda gerçekleşti.

Şarkı; cesaret, başarı ve inanç temalı sözlerle süslenmiş olarak dinleyiciye sunuldu.

A Milli takımının EURO 2024 şarkısı yayınlandı, 'Türkiyem' adlı parçayı Sefo seslendiriyor - 1. Resim

Sefo, bu projeyi masrafsız bir şekilde tamamlayarak A Millî Takımımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

Projeyi, hem Türkiye'de hem de Almanya'da hazırladığını açıkladı.

"Türkiye'm", hem takımın hem de taraftarların EURO 2024 coşkusunu paylaşmaları için büyük bir heyecanla karşılandı.

Kaynak: TGRT Haber
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