A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak ve kupadaki grup dengeleri açısından önem taşıyacak.

FETHİYESPOR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor’u televizyon üzerinden izleyebileceği gibi resmi internet yayınları aracılığıyla da yayına ulaşabilecek.

A Spor, Türkiye genelinde hem uydu hem de kablo ve IPTV platformları üzerinden izlenebilen ulusal spor kanalları arasında yer alıyor. Yayın, herhangi bir ek ücret gerektirmeden izlenebilirken, maç saatinde A Spor’un canlı yayını üzerinden karşılaşma kesintisiz şekilde ekrana gelecek.

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, İrfan Akgün, Berat Satır, Cihan Kazan, Melih Okutan, Samet Asatekin, Ali Mert Aydın, Muhammet Enes Erdem.

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Arda, Eren, Lemina, Gökdeniz, Kazımcan, Yusuf, Ahmed, Icardi.

A SPOR CANLI İZLE

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapıyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini kullanarak A Spor’u televizyonlarına ekleyip canlı yayını takip edebiliyor. Kanal, maç yayınlarında HD görüntü kalitesiyle futbolseverlere yayın sunuyor.

Televizyon dışında A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de 7/24 canlı yayın imkânı bulunuyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu tarayıcıları üzerinden erişilebilen bu yayın, uygulama indirmeden izlenebiliyor. Mobil cihazlarda daha stabil bir deneyim için A Spor’un resmi mobil uygulamaları da kullanılabiliyor.

FETHİYESPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fethiyespor Galatasaray karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını, Türkiye genelinde şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak ve karşılaşma saatinde A Spor ekranlarında yer alacak.

A Spor, Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV gibi platformlarda temel paketler içerisinde yer alıyor. Digiturk’te 88, Tivibu’da 81, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de ise 142 ve 143. kanallardan izlenebilen A Spor, uydu üzerinden de frekans bilgileriyle erişime açık durumda.

A SPOR GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fethiyespor mücadelesi, A Spor’un canlı yayınıyla ekranlara gelecek. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için 12053 MHz frekans, 27500 sembol oranı, H polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileri kullanılabiliyor.

A Spor’un Türksat 4A uydusu üzerinden alternatif olarak 11794 veya 12054 frekansları da bulunuyor. Dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve HD yayın seçeneğiyle Galatasaray’ın kupa maçını canlı takip etmek mümkün oluyor.

A SPOR FETHİYESPOR GALATASARAY CANLI İZLE

Fethiyespor Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesine giriş yaparak canlı yayına ulaşabiliyor. Site üzerinden açılan canlı yayın, kısa bir yüklenme süresinin ardından maç yayınına geçiş sağlıyor.

Bunun yanı sıra A Spor’un YouTube kanalı üzerinden de bazı Türkiye Kupası karşılaşmaları canlı olarak yayınlanabiliyor. Maç saatinde “A Spor Canlı” araması yapılarak veya kanal üzerinden yayın kontrol edilerek karşılaşmanın canlı yayınına erişilebiliyor.