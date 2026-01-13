Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

A Spor canlı yayın Fethiyespor Galatasaray maçını ekranlara taşıyor! Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Fethiyespor ile Galatasaray bu akşam Muğla’nın Fethiye ilçesinde karşı karşıya geliyor. Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Fethiyespor Galatasaray maçı öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte A Spor Fethiyespor Galatasaray canlı izleme bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 20:00

’nda bu akşam Fethiyespor ile arasında oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak ve kupadaki grup dengeleri açısından önem taşıyacak.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

FETHİYESPOR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor’u televizyon üzerinden izleyebileceği gibi resmi internet yayınları aracılığıyla da yayına ulaşabilecek.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

A Spor, Türkiye genelinde hem uydu hem de kablo ve IPTV platformları üzerinden izlenebilen ulusal spor kanalları arasında yer alıyor. Yayın, herhangi bir ek ücret gerektirmeden izlenebilirken, maç saatinde A Spor’un canlı yayını üzerinden karşılaşma kesintisiz şekilde ekrana gelecek.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fethiyespor: Arda Akbulut, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Şahan Akyüz, İrfan Akgün, Berat Satır, Cihan Kazan, Melih Okutan, Samet Asatekin, Ali Mert Aydın, Muhammet Enes Erdem.

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Arda, Eren, Lemina, Gökdeniz, Kazımcan, Yusuf, Ahmed, Icardi.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

A SPOR CANLI İZLE

A Spor, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz HD yayın yapıyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini kullanarak A Spor’u televizyonlarına ekleyip canlı yayını takip edebiliyor. Kanal, maç yayınlarında HD görüntü kalitesiyle futbolseverlere yayın sunuyor.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Televizyon dışında A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de 7/24 imkânı bulunuyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu tarayıcıları üzerinden erişilebilen bu yayın, uygulama indirmeden izlenebiliyor. Mobil cihazlarda daha stabil bir deneyim için A Spor’un resmi mobil uygulamaları da kullanılabiliyor.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

FETHİYESPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fethiyespor Galatasaray karşılaşması A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını, Türkiye genelinde şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak ve karşılaşma saatinde A Spor ekranlarında yer alacak.

A Spor, Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV gibi platformlarda temel paketler içerisinde yer alıyor. Digiturk’te 88, Tivibu’da 81, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de ise 142 ve 143. kanallardan izlenebilen A Spor, uydu üzerinden de frekans bilgileriyle erişime açık durumda.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

A SPOR GALATASARAY MAÇI İZLE

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fethiyespor mücadelesi, A Spor’un canlı yayınıyla ekranlara gelecek. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için 12053 MHz frekans, 27500 sembol oranı, H polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileri kullanılabiliyor.

A Spor’un Türksat 4A uydusu üzerinden alternatif olarak 11794 veya 12054 frekansları da bulunuyor. Dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve HD yayın seçeneğiyle Galatasaray’ın kupa maçını canlı takip etmek mümkün oluyor.

A Spor CANLI Fethiyespor Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

A SPOR FETHİYESPOR GALATASARAY CANLI İZLE

Fethiyespor Galatasaray karşılaşmasını internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesine giriş yaparak canlı yayına ulaşabiliyor. Site üzerinden açılan canlı yayın, kısa bir yüklenme süresinin ardından maç yayınına geçiş sağlıyor.

Bunun yanı sıra A Spor’un YouTube kanalı üzerinden de bazı Türkiye Kupası karşılaşmaları canlı olarak yayınlanabiliyor. Maç saatinde “A Spor Canlı” araması yapılarak veya kanal üzerinden yayın kontrol edilerek karşılaşmanın canlı yayınına erişilebiliyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#canlı yayın
#ziraat türkiye kupası
#A Spor
#Fethiyespor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.