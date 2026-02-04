Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

Galatasaray İstanbulspor maçı canlı yayın şifresiz ekranlara geliyor! Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park’ta Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Kupada A Grubu’nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki haftada RAMS Başakşehir ve Fethiyespor karşısında aldığı galibiyetlerin ardından İstanbulspor karşısına çıkacak. Galatasaray, gruptaki dördüncü ve son maçını Alanyaspor deplasmanında oynayacak. Galatasaray - İstanbulspor nerede izlenir? İşte Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 19:58
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 20:01

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu üçüncü hafta maçında ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray İstanbulspor ZTK maçı canlı yayın şifresiz izlenebilecek.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

A SPOR CANLI GALATARASAY MAÇI İZLE

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta karşılaşması, A ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, A Spor’un güncel frekans bilgileriyle şifresiz olarak izlenebilecek ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden canlı takip edilebilecek.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

Uydu ve platform bilgileriyle birlikte izleme seçenekleri de netleşmiş durumda. A Spor, 12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileriyle yayın yapacak. Galatasaray İstanbulspor maçı Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallardan izlenebilecek.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY - İSTANBULSPOR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray İstanbulspor maçını TV’den takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor’un uydu ve platform yayınlarını kullanabilecek. Bunun yanı sıra A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden “Canlı Yayın” ya da “WebTV Canlı Yayın” bölümü aracılığıyla tarayıcıdan HD olarak izleme imkânı bulunuyor.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

Mobil ve dijital platformlar üzerinden Galatasaray İstanbulspor maçını takip etmek isteyenler için de seçenekler mevcut. A Spor’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın akışı takip edilebilirken, Google Play ve App Store’dan indirilebilen A Spor mobil uygulamasıyla da maç canlı olarak izlenebiliyor.

A Spor 4 Şubat yayın akışı:

17.30 Spor Bülteni

18.00 GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR

20.00 Spor Bülteni

20.30 GALATASARAY-İSTANBULSPOR

22.30 Türkiye’nin Kupası

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Lemina, Kazımcan, Torreira, İlkay, Asprilla, Eren, Ahmed, Icardi.

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Davaklı, Mamadou, Sambissa, Ertuğrul.

Manchester City karşılaşmasının ardından sağ ayak bileğinde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane ile Fethiyespor maçında sakatlanan Arda Ünyay, İstanbulspor karşısında sahada olmayacak.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY İSTANBULSPOR HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor mücadelesi, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra A Spor’un dijital platformlarından da canlı takip edilebilecek. A Spor’un 4 Şubat yayın akışı içerisinde yer alan mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında spor bültenleri ile “Türkiye’nin Kupası” programı da canlı olarak ekrana gelecek.

A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Karagümrük, Fethiyespor, İstanbulspor ve Boluspor ile birlikte A grubunda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar maç eksiği ile 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Güncel puan durumu şöyle:

Alanyaspor: 7 puan

Trabzonspor: 6 puan

Başakşehir: 6 puan

Galatasaray 6 puan

Karagümrük: 2 puan

Fethiyespor: 1 puan

İstanbulspor: 1 puan

Boluspor: 1 puan

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.