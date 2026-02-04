A SPOR CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? İstanbulspor ZTK maçı şifresiz yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray İstanbulspor ZTK maçı canlı yayın şifresiz izlenebilecek.

A SPOR CANLI GALATARASAY MAÇI İZLE

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, A Spor’un güncel frekans bilgileriyle şifresiz olarak izlenebilecek ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden canlı takip edilebilecek.

Uydu ve platform bilgileriyle birlikte izleme seçenekleri de netleşmiş durumda. A Spor, 12053 Mhz frekans, 27500 symbol rate, H polarizasyon ve 5/6 FEC bilgileriyle yayın yapacak. Galatasaray İstanbulspor maçı Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142 ile 143. kanallardan izlenebilecek.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR NEREDE İZLENİR?

Galatasaray İstanbulspor maçını TV’den takip etmek isteyen futbolseverler, A Spor’un uydu ve platform yayınlarını kullanabilecek. Bunun yanı sıra A Spor’un resmi internet sitesi üzerinden “Canlı Yayın” ya da “WebTV Canlı Yayın” bölümü aracılığıyla tarayıcıdan HD olarak izleme imkânı bulunuyor.

Mobil ve dijital platformlar üzerinden Galatasaray İstanbulspor maçını takip etmek isteyenler için de seçenekler mevcut. A Spor’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayın akışı takip edilebilirken, Google Play ve App Store’dan indirilebilen A Spor mobil uygulamasıyla da maç canlı olarak izlenebiliyor.

A Spor 4 Şubat yayın akışı:

17.30 Spor Bülteni

18.00 GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR

20.00 Spor Bülteni

20.30 GALATASARAY-İSTANBULSPOR

22.30 Türkiye’nin Kupası

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Lemina, Kazımcan, Torreira, İlkay, Asprilla, Eren, Ahmed, Icardi.

İstanbulspor: İsa Doğan, Turan Deniz, Emrecan, Duran, Demir, Özcan, Ömer Faruk, İsa Davaklı, Mamadou, Sambissa, Ertuğrul.

Manchester City karşılaşmasının ardından sağ ayak bileğinde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane ile Fethiyespor maçında sakatlanan Arda Ünyay, İstanbulspor karşısında sahada olmayacak.

GALATASARAY İSTANBULSPOR HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor mücadelesi, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra A Spor’un dijital platformlarından da canlı takip edilebilecek. A Spor’un 4 Şubat yayın akışı içerisinde yer alan mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında spor bültenleri ile “Türkiye’nin Kupası” programı da canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Karagümrük, Fethiyespor, İstanbulspor ve Boluspor ile birlikte A grubunda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar maç eksiği ile 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Güncel puan durumu şöyle:

Alanyaspor: 7 puan

Trabzonspor: 6 puan

Başakşehir: 6 puan

Galatasaray 6 puan

Karagümrük: 2 puan

Fethiyespor: 1 puan

İstanbulspor: 1 puan

Boluspor: 1 puan