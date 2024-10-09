Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
09 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:15
A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor

A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, merdiven, uzaktan kumandalı koşu bandı, akıllı ampul, klavye mouse set, harici hard disk ve halı yıkama makinesi gibi binlerce uygun fiyatlı ürün yer alıyor.

A101​ Marketlerin 10 Ekim indirimleri arasında parti seti, buzdolabı organizeri, Kütahya tabak çeşitleri, labne peynir, dondurulmuş mantı, siyah zeytin, pilavlık pirinç, Perwoll sıvı deterjan, Elidor şampuan çeşitleri ve Toblerone çikolata bulunuyor.

A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

APEC 125 cc Motosiklet 39.990 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 1. Resim

Liva 4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL

Triathlon Işıklı Scooter Mavi 599 TL

Dekoratif Duvar Saati 40 cm Siyah 179 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 2. Resim

Toshiba 65UA2263DT / 65UA2363DT 65" 4K Ultra HD Android TV 21.999 TL

JVC LT-50VA3405T 50" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Android TV 13.999 TL

JVC 40VF5405T 40" Full HD Smart LED TV 8.999 TL

WD 2 TB Harici Hard Disk 2.799 TL

Piranha Kablosuz Klavye Mouse Seti 399 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 3. Resim

Seg CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL

Seg CM 910S INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Silver 10.999 TL

SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL

Onvo OVDSS01 Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL

Flavel FLV130 Dijital Baskül 279 TL

Pierre Cardin PC-E11001 Epilasyon Seti 499 TL

Pierre Cardin PC-A21101 Erkek Bakım Seti 699 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 4. Resim

Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL

Paşabahçe Allegra 3'lü Su Bardağı 115 TL

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 229 TL

Cam Sprey Yağlık 75 TL

Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL

Porselen Kase 49 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 5. Resim

Buzdolabı Organizeri 19 TL

Mikser Kabı 55 TL

Ahşap 3 Katlı Raf 229 TL

Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 6. Resim

Oval Saçaklı Kaymaz Taban Yolluk 299 TL

Yuvarlak Saçaklı Kaymaz Taban Halı 599 TL

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL

Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 399 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 7. Resim

Kapaklı Örgü Sepet 55 TL

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 55 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 8. Resim

Takı Organizer 349 TL

Oyuncak Tırtıl Yastık 249 TL

1000 Parça Puzzle 75 TL

A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor - 9. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
a101indirimler

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz 9 Ekim 2024 15:25

A101 her zamanki gibi yine çok iyi ürünleri indirimlerle satıyorlar bu sefer Arada bir böyle fırsatları kaçırmamak lazım.

Deniz 9 Ekim 2024 15:24

A101'de bence her şey bulunuyor artık ev aletlerinden oyuncaklarımıza kadar hepsi çok uygun fiyatlı da

Sonraki Haber Yükleniyor...