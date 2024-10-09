A101 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, koşu bandı, genç odası seti, halı yıkama makinesi ve beyaz eşya çeşitleri yer alıyor
A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 10 Ekim aktüel kataloğunda benzinli motosiklet, merdiven, uzaktan kumandalı koşu bandı, akıllı ampul, klavye mouse set, harici hard disk ve halı yıkama makinesi gibi binlerce uygun fiyatlı ürün yer alıyor.
A101 Marketlerin 10 Ekim indirimleri arasında parti seti, buzdolabı organizeri, Kütahya tabak çeşitleri, labne peynir, dondurulmuş mantı, siyah zeytin, pilavlık pirinç, Perwoll sıvı deterjan, Elidor şampuan çeşitleri ve Toblerone çikolata bulunuyor.
A101 10 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
APEC 125 cc Motosiklet 39.990 TL
Liva 4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 4.990 TL
Triathlon Işıklı Scooter Mavi 599 TL
Dekoratif Duvar Saati 40 cm Siyah 179 TL
Toshiba 65UA2263DT / 65UA2363DT 65" 4K Ultra HD Android TV 21.999 TL
JVC LT-50VA3405T 50" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Android TV 13.999 TL
JVC 40VF5405T 40" Full HD Smart LED TV 8.999 TL
WD 2 TB Harici Hard Disk 2.799 TL
Piranha Kablosuz Klavye Mouse Seti 399 TL
Seg CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL
Seg CM 910S INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Silver 10.999 TL
SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL
Onvo OVDSS01 Şarjlı Dikey Süpürge 3.999 TL
Flavel FLV130 Dijital Baskül 279 TL
Pierre Cardin PC-E11001 Epilasyon Seti 499 TL
Pierre Cardin PC-A21101 Erkek Bakım Seti 699 TL
Nehir Döküm Gözleme Tavası 479 TL
Paşabahçe Allegra 3'lü Su Bardağı 115 TL
Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 229 TL
Cam Sprey Yağlık 75 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL
Porselen Kase 49 TL
Buzdolabı Organizeri 19 TL
Mikser Kabı 55 TL
Ahşap 3 Katlı Raf 229 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL
Oval Saçaklı Kaymaz Taban Yolluk 299 TL
Yuvarlak Saçaklı Kaymaz Taban Halı 599 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL
Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 399 TL
Kapaklı Örgü Sepet 55 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 55 TL
Takı Organizer 349 TL
Oyuncak Tırtıl Yastık 249 TL
1000 Parça Puzzle 75 TL
A101 her zamanki gibi yine çok iyi ürünleri indirimlerle satıyorlar bu sefer Arada bir böyle fırsatları kaçırmamak lazım.
A101'de bence her şey bulunuyor artık ev aletlerinden oyuncaklarımıza kadar hepsi çok uygun fiyatlı da