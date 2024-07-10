A101 11 Temmuz aktüel katalogu yayınlandı: Motorlu bisiklet, retro fırın ve küçük ev aletleri marketlerde yerini alıyor

10 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:41

Her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu aktüel kataloğunda ilgi gören; beyaz eşya serileri, televizyon çeşitleri, son dönemde popüler olan retro fırın ve küçük ev eşyaları 11 Temmuz Perşembe günü A101 Marketlerde raflarda yerini alacak.

A101 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

11 Temmuz Perşembe günü A101 Marketlerde seramik tabanlı ütü, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, akıllı saatler, akülü araba gibi çeşitli ürünler satışa sunulacak.

HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

Piranha Akıllı Saat 329 TL



Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL

Sky katlanır masa 349 TL

Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

English Home 6’lı Çay Bardağı 129 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

Borosilikat Kupa 69,50 TL

Salata Kurutucu 149 TL



SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

Kiwi Çay Makinesi 639 TL



Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

Ranforce 2’li Yastık Kılıfı 75 TL

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

Krom Musluk Başlığı 49,50 TL