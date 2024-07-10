A101 11 Temmuz aktüel katalogu yayınlandı: Motorlu bisiklet, retro fırın ve küçük ev aletleri marketlerde yerini alıyor
81 ilde şubesi bulunan A101 Marketlerinin 11 Temmuz aktüel kataloğunda müşteriler heyecanlandıran motorlu bisiklet, retro fırın, televizyon, beyaz eşya ürünleri ve küçük ev aletleri yer alıyor.
Her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu aktüel kataloğunda ilgi gören; beyaz eşya serileri, televizyon çeşitleri, son dönemde popüler olan retro fırın ve küçük ev eşyaları 11 Temmuz Perşembe günü A101 Marketlerde raflarda yerini alacak.
A101 11 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
11 Temmuz Perşembe günü A101 Marketlerde seramik tabanlı ütü, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, akıllı saatler, akülü araba gibi çeşitli ürünler satışa sunulacak.
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Akıllı Saat 329 TL
Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL
Sky katlanır masa 349 TL
Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL
English Home 6’lı Çay Bardağı 129 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Borosilikat Kupa 69,50 TL
Salata Kurutucu 149 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Kiwi Retro Fırın 2.999 TL
Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL
Kiwi Çay Makinesi 639 TL
Pötikare Masa Örtüsü 159 TL
Ranforce 2’li Yastık Kılıfı 75 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL
Krom Musluk Başlığı 49,50 TL