A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor
A101 14 Kasım kataloğu internet sitesinde yayınlandı. Aktüel ürünler arasında 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, damacana gizleyici su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor.
Aktüel ürünleriyle bilinen A101 marketlerde 14 Kasım Perşembe günü otomatik narenciye sıkacağı, hava üflemeli saç şekillendirici, gaming klavye, gaming kulaklık, televizyon ve beyaz eşya çeşitleri satışa çıkacak.
A101 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV 28.999 TL
50 İnç 4K UHD Smart Led TV 18.999 TL
40 İnç FHD Smart TV 6.499 TL
Gaming Klavye 299 TL
Gaming Kulaklık 399 TL
Valiz Orta Boy 699 TL
Valiz Büyük Boy 799 TL
6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL
Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL
Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL
Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL
Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL
Pratik Dik Süpürge 799 TL
Çay Makinesi 749 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL
Dijital Baskül 239 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL
125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 279 TL
Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL
Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 599 TL
Kadın Yarım Fermuarlı Polar 299 TL
Erkek Yarım Fermuarlı Polar 299 TL
Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL
Büyük Makyaj Organizeri 149 TL
Çocuk Ev Ayakkabısı 149 TL
Kadın Tavşan Figürlü Panduf 129 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
Oyuncak Uzay Roket ve Gezegen Keşfi 329 TL
Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 299 TL
DİĞER A101 14 KASIM ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ…
Ezme Tava 279 TL
Ezme Derin Tencere 549 TL
Basık Tencere 549 TL
Tepsi Çeşitleri 69 TL
2'li Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 109 TL
Matara 99 TL
Renkli Pasta Tabağı 39 TL
6 Parça Saklama Kabı 89 TL
Kupa 59 TL
Çok Amaçlı Saklama Kabı 109 TL
Salata Seti 4 Parça 109 TL
Katlanır Ürünler 39 TL
Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL
Dondurulmuş Patates 89 TL
Dondurulmuş Pişmiş Soslu Kanat 750 g 75 TL
Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 g 99 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1KG 199 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g 179 TL
Siyah Zeytin 1KG 149 TL
Tahin 1KG 145 TL
Bebek Şampuanı 900 ml 109 TL
Kolay Tarama Spreyi 200 ml 89 TL
Fondöten 25 ml 129 TL
Likit Göz Kalemi 119 TL
Vücut Losyonu Çeşitleri 200 ml 99 TL
Toz Deterjan 10 KG 255 TL
Islak Havlu 3x60 adet 45 TL
Bulaşık Deterjanı 3'lü Paket 119 TL