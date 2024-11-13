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A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:18
A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor

A101 14 Kasım kataloğu internet sitesinde yayınlandı. Aktüel ürünler arasında 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, damacana gizleyici su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor.

Aktüel ürünleriyle bilinen A101 marketlerde 14 Kasım Perşembe günü otomatik narenciye sıkacağı, hava üflemeli saç şekillendirici, gaming klavye, gaming kulaklık, televizyon ve beyaz eşya çeşitleri satışa çıkacak.

A101 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

65 İnç 4K Ultra HD Smart Led TV 28.999 TL

50 İnç 4K UHD Smart Led TV 18.999 TL

40 İnç FHD Smart TV 6.499 TL

Gaming Klavye 299 TL

Gaming Kulaklık 399 TL

Valiz Orta Boy 699 TL

Valiz Büyük Boy 799 TL

6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 1. Resim

Çamaşır Makinesi 10.999 TL

Inox Bulaşık Makinesi 10.499 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL

Pratik Dik Süpürge 799 TL

Çay Makinesi 749 TL

Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

Dijital Baskül 239 TL

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 2. Resim

125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 3. Resim

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 279 TL

Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL

Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 599 TL

Kadın Yarım Fermuarlı Polar 299 TL

Erkek Yarım Fermuarlı Polar 299 TL

Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL

Büyük Makyaj Organizeri 149 TL

Çocuk Ev Ayakkabısı 149 TL

Kadın Tavşan Figürlü Panduf 129 TL

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

Oyuncak Uzay Roket ve Gezegen Keşfi 329 TL

Oyuncak 3D Steam Matkaplı Çiftlik Yapma 299 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 4. Resim

DİĞER A101 14 KASIM ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ…

Ezme Tava 279 TL

Ezme Derin Tencere 549 TL

Basık Tencere 549 TL

Tepsi Çeşitleri 69 TL

2'li Mantar Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 109 TL

Matara 99 TL

Renkli Pasta Tabağı 39 TL

6 Parça Saklama Kabı 89 TL

Kupa 59 TL

Çok Amaçlı Saklama Kabı 109 TL

Salata Seti 4 Parça 109 TL

Katlanır Ürünler 39 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 5. Resim

Dondurulmuş Piliç Sarma 82 TL

Dondurulmuş Patates 89 TL

Dondurulmuş Pişmiş Soslu Kanat 750 g 75 TL

Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 g 99 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1KG 199 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 600 g 179 TL

Siyah Zeytin 1KG 149 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 6. Resim

Tahin 1KG 145 TL

Bebek Şampuanı 900 ml 109 TL

Kolay Tarama Spreyi 200 ml 89 TL

Fondöten 25 ml 129 TL

Likit Göz Kalemi 119 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 7. Resim

Vücut Losyonu Çeşitleri 200 ml 99 TL

Toz Deterjan 10 KG 255 TL

Islak Havlu 3x60 adet 45 TL

Bulaşık Deterjanı 3'lü Paket 119 TL

A101 14 Kasım aktüel kataloğunda 6 kişilik masa takımı, buharlı temizleyici, su sebili, pencere temizleme robotu ve benzinli motosiklet yer alıyor - 8. Resim

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Kaynak: TGRT Haber

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