A101 15 Ağustos aktüel kataloğunda Kawasaki Jet Ski, çekme karavan, tiny house ve onlarca ürün satışa çıkıyor!
A101 15 Ağustos aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Katalogda merak edilen ürünler arasında Kawasaki Jet Ski, tiny house ve çekme karavan yer alıyor.
Her cebe uyan fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi olan A101 marketlerin 15 Ağustos aktüel kataloğunda deniz üzerinde hız sevenlerin ilgi duyacağı Kawasaki Jet Ski, minimalist yaşam severler için tiny house ve motokaravanlara göre daha ucuz olan çekme karavan bulunuyor.
A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA JET SKİ VE ÇEKME KARAVAN SATIŞTA
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL
Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL
Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL
Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL
Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL
Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL
A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA BULUNAN DİĞER ÜRÜNLER…
Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL
Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL
Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL
Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL
Fonksiyonlu Rende 149 TL