A101 15 Ağustos aktüel kataloğunda Kawasaki Jet Ski, çekme karavan, tiny house ve onlarca ürün satışa çıkıyor!

13 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:27

Her cebe uyan fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi olan A101 marketlerin 15 Ağustos aktüel kataloğunda deniz üzerinde hız sevenlerin ilgi duyacağı Kawasaki Jet Ski, minimalist yaşam severler için tiny house ve motokaravanlara göre daha ucuz olan çekme karavan bulunuyor.

A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA JET SKİ VE ÇEKME KARAVAN SATIŞTA

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

Kawasaki STX 160 Jet Ski 599.000 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL

Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 22.999 TL

Omix X15 Cep Telefonu 4.999 TL

Lenovo K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL

Piranha Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.899 TL

Singer 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL

Kiwi Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası 125 TL

A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA BULUNAN DİĞER ÜRÜNLER…

Arzum Ar4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

Arzum AR5038 Perry Saç Kurutma Makinesi 649 TL

Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 279 TL

Kiwi Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL

Fonksiyonlu Rende 149 TL