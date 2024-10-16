A101 17 Ekim aktüel kataloğunda tekli yataklı koltuk, benzinli jeneratör, termostatlı fırın, filtreli su arıtma cihazı, waffle makinesi ve stand mikser yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 13:15 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:21

A101 marketlerin 17 Ekim aktüel kataloğunda tekli katlanabilir yataklı koltuk, termostatlı fırın, termosifon, buzdolabı, filtreli su arıtma cihazı, erkek bakım seti, waffle makinesi, stand mikser, Maxi scooter, benzinli jeneratör ve akım korumalı uzatma kablosu gibi birçok ürün yer alıyor.

Ucuzluğun adresi olarak bilinen A101​ marketlerde 17 Ekim Perşembe günü şarjlı vidalama seti, ağaç budama makinesi, sıcak hava tabancası, 110 parça hobi seti, sprey boya, kek kalıbı, tava seti, emaye vakumlu saklama kabı gibi ürünler satışa çıkacak. A101 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER NELER? Toshiba 58UL4C63DT/2 58" 4K UHD Smart TV 17.999 TL Hi-Level 55UL700 55'' 4K Ultra HD Smart LED TV 12.999 TL Hi-Level HL43DMN540 43" FHD WEBOS 2.0 D-Dual LED TV 7.999 TL Philips 40PFS6009/62 40'' Full HD Led Smart TV 10.999 TL Hi-Level 32" Webos HD Ready TV 4.999 TL Philips USB-C / USB-C Şarj Kablosu 99 TL SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4.999 TL SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 14.999 TL Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL Hometech Çelik Kettle 399 TL Akel AF016 Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.399 TL Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge Siyah 1.399 TL Aprilla AHC-5019 Erkek Bakım Seti Yeşil 499 TL English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL DİĞER A101 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ… Lav Tokyo Saklama Kabı 125 TL Lav Tokyo Saklama Kabı 85 TL Lav Tokyo Saklama Kabı 69 TL English Home Tava Seti 849 TL Cambu Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 119 TL Silikon Tabanlı Küp Buzluk Pembe 29 TL Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL Emaye Sos Tavası 199 TL Standlı Baharatlık Çeşitleri 379 TL Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm Pembe Krem 249 TL Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm Yeşil Bordo 299 TL Pamuklu Tv Battaniyesi 130x170 cm Lacivert Turuncu 189 TL Tek Kişilik Yorgan 155 x 215 cm Koyu Kahve 329 TL Çift Kişilik Yorgan 195 x 215 cm Yeşil 399 TL Çantalı Vakumlu Hurç 80x100 cm Siyah 99 TL Şemsiye 179 TL Çöp Kovası 85 TL Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri 287 TL Saç Spreyi 250 ml 99 TL Milk Therapy Fön Sütü 240 ml 109 TL Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 250 ml 89 TL Sinoz Balkabaklı Jel Peeling 119 TL İlgili Haberler Bim 16 Ekim aktüel kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, beyaz eşya çeşitleri, mekik masası ve koşu bandı yer alıyor