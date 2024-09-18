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A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:33
A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor

81 ilde bulunan ve uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen A101 marketlerin 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, moped, yazıcı, takım çantası, genç odası ve köşe koltuk gibi binlerce ürün satışa çıkıyor.

A101​ 19 Eylül aktüel kataloğunda 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek motosiklet eldiveni, sele filesi, elektrikli bisiklet​, çekme karavan, kulak üstü kulaklık, televizyon​ çeşitleri, Samsung mikrodalga fırın, erkek bakım seti ve oyuncak pilli robot gibi ürünler bulunuyor.

A101 19 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

APEC VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 1. Resim

Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL

Erba 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 2. Resim

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL

Philips 40" Full HD Led Smart Tv 10.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.499 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

Hi-Level 43" FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 7.999 TL

Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.299 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.990 TL

Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL

Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.799 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Sunny Pasha Çaycı 899 TL

Homotech Elektrikli Katlanabilir Cezve 400 ml 399 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 3. Resim

Pierre Cardin 5in1 Erkek Bakım Seti 799 TL

Pierre Cardin Epilatör 459 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

Pierre Cardin Saç Maşası 499 TL

Pierre Cardin Kıl Temizleme Makinesi 99 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 4. Resim

DİĞER A101 19 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Ahşap Standlı Kahvaltılık 229 TL

Ahşap Ayaklı Seramik Servis Tabağı 179 TL

Saklama Kabı Seti 7'li 159 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 5. Resim

Desenli Termos 199 TL

Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL

Avşar Emaye Pratik Set 2'li 429 TL

A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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