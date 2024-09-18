A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

18 Eylül 2024 14:30 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:33

81 ilde bulunan ve uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen A101 marketlerin 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, moped, yazıcı, takım çantası, genç odası ve köşe koltuk gibi binlerce ürün satışa çıkıyor.

A101​ 19 Eylül aktüel kataloğunda 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek motosiklet eldiveni, sele filesi, elektrikli bisiklet​, çekme karavan, kulak üstü kulaklık, televizyon​ çeşitleri, Samsung mikrodalga fırın, erkek bakım seti ve oyuncak pilli robot gibi ürünler bulunuyor. A101 19 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR? APEC VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL Erba 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL Philips 40" Full HD Led Smart Tv 10.999 TL Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.499 TL Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL Hi-Level 43" FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 7.999 TL Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.299 TL Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.990 TL Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.799 TL Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL Sunny Pasha Çaycı 899 TL Homotech Elektrikli Katlanabilir Cezve 400 ml 399 TL Pierre Cardin 5in1 Erkek Bakım Seti 799 TL Pierre Cardin Epilatör 459 TL Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL Pierre Cardin Saç Maşası 499 TL Pierre Cardin Kıl Temizleme Makinesi 99 TL Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL DİĞER A101 19 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ… Ahşap Standlı Kahvaltılık 229 TL Ahşap Ayaklı Seramik Servis Tabağı 179 TL Saklama Kabı Seti 7'li 159 TL Desenli Termos 199 TL Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL Avşar Emaye Pratik Set 2'li 429 TL İlgili Haberler BİM 18 Eylül aktüel kataloğunda cam temizleme robotu, bateri set, cep telefonu ve akıllı saat seti yer alıyor