A101 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, termos tabak, Samsung mikrodalga fırın genç odası, köşe koltuk ve kablosuz şarj aleti gibi birçok ürün yer alıyor
81 ilde bulunan ve uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen A101 marketlerin 19 Eylül aktüel kataloğunda benzinli ATV, moped, yazıcı, takım çantası, genç odası ve köşe koltuk gibi binlerce ürün satışa çıkıyor.
A101 19 Eylül aktüel kataloğunda 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek motosiklet eldiveni, sele filesi, elektrikli bisiklet, çekme karavan, kulak üstü kulaklık, televizyon çeşitleri, Samsung mikrodalga fırın, erkek bakım seti ve oyuncak pilli robot gibi ürünler bulunuyor.
A101 19 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
APEC VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL
Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL
Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL
Erba 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL
Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL
Philips 40" Full HD Led Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 15.499 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 43" FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 7.999 TL
Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.299 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.990 TL
Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL
Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.799 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Sunny Pasha Çaycı 899 TL
Homotech Elektrikli Katlanabilir Cezve 400 ml 399 TL
Pierre Cardin 5in1 Erkek Bakım Seti 799 TL
Pierre Cardin Epilatör 459 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
Pierre Cardin Saç Maşası 499 TL
Pierre Cardin Kıl Temizleme Makinesi 99 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL
DİĞER A101 19 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Ahşap Standlı Kahvaltılık 229 TL
Ahşap Ayaklı Seramik Servis Tabağı 179 TL
Saklama Kabı Seti 7'li 159 TL
Desenli Termos 199 TL
Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL
Avşar Emaye Pratik Set 2'li 429 TL