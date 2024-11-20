A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor
A101 marketlerin 21 Kasım aktüel ürünleri yayınlandı. Katalogda buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre set, halı yıkama makinesi, şarjlı diş fırçası, televizyon modelleri ve elektrikli moped başta olmak üzere birçok ürün yer alıyor.
A101 marketlerde 21 Kasım Perşembe günü Reeder cep telefonu, Powerbank, blender set, ısıtıcı fan, kapaklı balık tavası, çift kişilik baza başlık seti ve son dönemde oldukça popüler olan dubai çikolatası çeşitleri satışa çıkacak.
A101 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
Flavel Ankastre Set 9.999 TL
Arzum Multi Blender Seti 1.999 TL
Sinbo Izgara ve Tost Makinesi 1.199 TL
Pierre Cardin Epilasyon Aleti 899 TL
Pierre Cardin Şarjlı Diş Fırçası 599 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü - 279 TL
Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL
Hı-Level 43" FHD DUAL LED TV 7.999 TL
Toshiba 43" FHD Android TV 8.999 TL
Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led TV - 4.399 TL
Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL
Piranha Powerbank - 299 TL
APEC APS2 Elektrikli Moped 27.990 TL
Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL
Antifirizli -30 derece Cam Suyu 5 L 115 TL
DİĞER A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı - 59 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı - 89 TL
Geyik Figürlü Matara - 99 TL
Rooc Meyve Bıçağı - 59 TL
Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası - 349 TL
Sunum Kavanozu 6'lı - 49 TL
Sızdırmaz Renkli Cam Yağlık - 45 TL
Melamin Mama Tabağı - 85 TL
Manuel Doğrayıcı - 129 TL
Kaşıklı Baharatlık - 12 TL
Çift Kişilik Baza&Başlık Seti - 7.990 TL
Nest Yaylı Yatak - 4.990 TL
Oscar Yaylı Yatak - 1.990 TL
English Home Tek Kişilik Yorgan 359 TL
Nakışlı Mutfak Peçetesi - 25 TL
Silk & Blue Erkek Soket Çorap 2'li - 45 TL
İkili Gırgır - 20 TL
Kadın Ekose Desenli Pijama Takımı - 349 TL
1000 Parça Puzzle - 85 TL
Yapay Lale Buketi - 159 TL
Fıstıklı Dubai Çikolatası 99 TL