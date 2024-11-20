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A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:04
A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor

A101 marketlerin 21 Kasım aktüel ürünleri yayınlandı. Katalogda buzdolabı, çamaşır makinesi, ankastre set, halı yıkama makinesi, şarjlı diş fırçası, televizyon modelleri ve elektrikli moped başta olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

A101​ marketlerde 21 Kasım Perşembe günü Reeder cep telefonu, Powerbank, blender set, ısıtıcı fan, kapaklı balık tavası, çift kişilik baza başlık seti ve son dönemde oldukça popüler olan dubai çikolatası çeşitleri satışa çıkacak.

A101 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL

SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL

Flavel Ankastre Set 9.999 TL

Arzum Multi Blender Seti 1.999 TL

Sinbo Izgara ve Tost Makinesi 1.199 TL

Pierre Cardin Epilasyon Aleti 899 TL

Pierre Cardin Şarjlı Diş Fırçası 599 TL

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü - 279 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 1. Resim

Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL

Hı-Level 43" FHD DUAL LED TV 7.999 TL

Toshiba 43" FHD Android TV 8.999 TL

Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led TV - 4.399 TL

Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL

Piranha Powerbank - 299 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 2. Resim

APEC APS2 Elektrikli Moped 27.990 TL

Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL

Antifirizli -30 derece Cam Suyu 5 L 115 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 3. Resim

DİĞER A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı - 59 TL

Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı - 89 TL

Geyik Figürlü Matara - 99 TL

Rooc Meyve Bıçağı - 59 TL

Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası - 349 TL

Sunum Kavanozu 6'lı - 49 TL

Sızdırmaz Renkli Cam Yağlık - 45 TL

Melamin Mama Tabağı - 85 TL

Manuel Doğrayıcı - 129 TL

Kaşıklı Baharatlık - 12 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 4. Resim

Çift Kişilik Baza&Başlık Seti - 7.990 TL

Nest Yaylı Yatak - 4.990 TL

Oscar Yaylı Yatak - 1.990 TL

English Home Tek Kişilik Yorgan 359 TL

Nakışlı Mutfak Peçetesi - 25 TL

Silk & Blue Erkek Soket Çorap 2'li - 45 TL

İkili Gırgır - 20 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 5. Resim

Kadın Ekose Desenli Pijama Takımı - 349 TL

1000 Parça Puzzle - 85 TL

Yapay Lale Buketi - 159 TL

Fıstıklı Dubai Çikolatası 99 TL

A101 21 Kasım ürünlerinde neler var? Aktüel kataloğunda Elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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