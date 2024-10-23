A101 24 Ekim aktüel kataloğunda çalışma koltuğu, gözleme makinesi, otomatik saç şekillendirici, motorlu bisiklet ve olta seti yer alıyor
A101 marketlerin 24 Ekim aktüel kataloğunda çalışma koltuğu, raflı çalışma masası, gözleme makinesi, otomatik saç şekillendirici, motorlu bisiklet, olta seti, televizyon çeşitleri ve beyaz eşya ürünleri yer alıyor.
81 ilde şubesi bulunan A101 marketlerde 24 Ekim Perşembe günü, mini blender set, saç kesme makinesi, sporcu masaj aleti, şarjlı dikey süpürge, oyuncak canavar araba, figürlü çocuk matara, kristal tepsi, ev terlikleri ve perde çeşitleri gibi birçok ürün satışa çıkacak.
A101 24 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
JVC Ultra HD Android TV 21.999 TL
Toshiba Ultra HD Android TV 13.499 TL
Onvo Full HD Android 13 Smart Led TV 6.999 TL
Philips Şarj Adaptörü 20 W 499 TL
JVC HD Smart LED TV 6.599 TL
File Çalışma Koltuğu 1.749 TL
Juno PP Valiz Seti 3'lü Gri 699/799/599
Raflı Çalışma Masası 1.499 TL
SEG 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 11.999 TL
SEG Buzdolabı 8.999 TL
SEG 7 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
Arzum AR3141 Çay Makinesi 1.399 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 479 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi Yeşil 299 TL
Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 7.999 TL
Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL
DİĞER A101 24 EKİM ÜRÜNLERİ…
-30 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 115 TL
-21 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 95 TL
Piranha Oto Cam Sileceği 59 TL
Araba İçin Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L 139 TL
Exent Fishing Olta Seti 399 TL
Exent Fishing Balıkçı Makası 59 TL
Exent Fishing Olta Sehpası 249 TL
Juno Eva Erkek Yağmur Çizmesi Yeşil 179 TL
Ledli Kafa Lambası 39 TL
Olta Aksesuar Seti 189 TL
Metal El Feneri 69 TL
Oyuncak Moda İkonu Prenses Bebekler 289 TL
Kutu Oyunu Curling Game 119 TL
Nehir Papatya Döküm Tart Kalıbı 27 cm 329 TL
Bölmeli Saklama Kabı 900 ml Pembe Pudra 22 TL
Kristal Tepsi 45x31 cm 129 TL
Cam Sürahi 1,6 L Siyah 49 TL
Tuzluk 8 TL
Lav Başucu Sürahisi 1200 cc Mor Yeşil 89 TL
Hobby Life Dikdörtgen Mikrodalga Tencere 3'lü Kırmızı 89 TL
Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL
Figürlü Çocuk Matara 129 TL
Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL
Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL
Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 249 TL
Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm Koyu Yeşil 179 TL
Erkek Çanak Terlik 59 TL
Kadın Çanak Terlik 59/65/69/79 TL