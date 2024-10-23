A101 24 Ekim aktüel kataloğunda çalışma koltuğu, gözleme makinesi, otomatik saç şekillendirici, motorlu bisiklet ve olta seti yer alıyor

23 Ekim 2024 13:39 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:48

A101 marketlerin 24 Ekim aktüel kataloğunda çalışma koltuğu, raflı çalışma masası, gözleme makinesi, otomatik saç şekillendirici, motorlu bisiklet, olta seti, televizyon çeşitleri ve beyaz eşya ürünleri yer alıyor.

HMGS ve İYÖS sınav sonuçları için geri sayım başladı

HMGS ve İYÖS sınav sonuçları için geri sayım başladı

81 ilde şubesi bulunan A101​ marketlerde 24 Ekim Perşembe​ günü, mini blender set, saç kesme makinesi, sporcu masaj aleti, şarjlı dikey süpürge, oyuncak canavar araba, figürlü çocuk matara, kristal tepsi, ev terlikleri ve perde çeşitleri gibi birçok ürün​ satışa çıkacak.

A101 24 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

JVC Ultra HD Android TV​ 21.999 TL

Toshiba Ultra HD Android TV 13.499 TL

Onvo Full HD Android 13 Smart Led TV 6.999 TL

Philips Şarj Adaptörü 20 W 499 TL

JVC HD Smart LED TV 6.599 TL

File Çalışma Koltuğu 1.749 TL

Juno PP Valiz Seti 3'lü Gri 699/799/599

Raflı Çalışma Masası 1.499 TL

SEG 10 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG Buzdolabı 8.999 TL

SEG 7 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

Arzum AR3141 Çay Makinesi 1.399 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 479 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi Yeşil 299 TL

Arzum Şarjlı Dikey Süpürge 7.999 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 17.990 TL

DİĞER A101 24 EKİM ÜRÜNLERİ…

-30 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 115 TL

-21 Derece Antifirizli Cam Suyu 5 L 95 TL

Piranha Oto Cam Sileceği 59 TL

Araba İçin Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L 139 TL

Exent Fishing Olta Seti 399 TL

Exent Fishing Balıkçı Makası 59 TL

Exent Fishing Olta Sehpası 249 TL

Juno Eva Erkek Yağmur Çizmesi Yeşil 179 TL

Ledli Kafa Lambası 39 TL

Olta Aksesuar Seti 189 TL

Metal El Feneri 69 TL

Oyuncak Moda İkonu Prenses Bebekler 289 TL

Kutu Oyunu Curling Game 119 TL

Nehir Papatya Döküm Tart Kalıbı 27 cm 329 TL

Bölmeli Saklama Kabı 900 ml Pembe Pudra 22 TL

Kristal Tepsi 45x31 cm 129 TL

Cam Sürahi 1,6 L Siyah 49 TL

Tuzluk 8 TL

Lav Başucu Sürahisi 1200 cc Mor Yeşil 89 TL

Hobby Life Dikdörtgen Mikrodalga Tencere 3'lü Kırmızı 89 TL

Essenso Tava ve Sahan Set 529 TL

Figürlü Çocuk Matara 129 TL

Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL

Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL

Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 249 TL

Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm Koyu Yeşil 179 TL

Erkek Çanak Terlik 59 TL

Kadın Çanak Terlik 59/65/69/79 TL