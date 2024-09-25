A101 26 Eylül aktüel kataloğunda elektrikli moped, yatak, ankastre set, şarjlı masaj aleti ve evcil hayvan ürünleri öne çıkıyor
A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 26 Eylül aktüel kataloğunda tiny house, katlanabilir bisiklet, elektrikli moped, karyola, yaylı yatak, tanklı yazıcı, Bluetooth kulaklık, yazıcı, akıllı baskül ve şarjlı masaj aleti gibi birçok ürün yer alıyor.
A101 19 Eylül aktüel kataloğunda 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek lisanslı puzzle, Omix cep telefonu, kulak üstü kulaklık, beyaz eşyalar, retro saç sakal düzeltici, hava üflemeli saç şekillendirici ve aynı zamanda evcil hayvanların ihtiyacına yönelik çeşitli ürünler bulunuyor.
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Hi-Level 65″ 4K UHD Smart Tv 17.499 TL
Toshiba 50″ 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL
Toshiba 43″ 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL
Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL
Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
Onvo 32″ HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL
Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3’lü 6.499 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.699 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL
Sinbo Izgara & Tost Makinesi 1.299 TL
Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL
Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL
Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL
Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL
PP Büyük Boy Valiz 789 TL
PP Orta Boy Valiz 679 TL
PP Kabin Boy Valiz 569 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL
Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL
Bambu Yastık 179 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL