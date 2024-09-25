A101 26 Eylül aktüel kataloğunda elektrikli moped, yatak, ankastre set, şarjlı masaj aleti ve evcil hayvan ürünleri öne çıkıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:07

A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 26 Eylül aktüel kataloğunda tiny house, katlanabilir bisiklet, elektrikli moped, karyola, yaylı yatak, tanklı yazıcı, Bluetooth kulaklık, yazıcı, akıllı baskül ve şarjlı masaj aleti gibi birçok ürün yer alıyor.

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A101​ 19 Eylül aktüel kataloğunda 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek lisanslı puzzle, Omix cep telefonu, kulak üstü kulaklık, beyaz eşyalar, retro saç sakal düzeltici, hava üflemeli saç şekillendirici ve aynı zamanda evcil hayvanların ihtiyacına yönelik çeşitli ürünler bulunuyor. A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR? Hi-Level 65″ 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 50″ 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

Toshiba 43″ 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

Onvo 42″ Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

Onvo 32″ HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3’lü 6.499 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.699 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

Sinbo Izgara & Tost Makinesi 1.299 TL

Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL

Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL

Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL

Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

PP Büyük Boy Valiz 789 TL

PP Orta Boy Valiz 679 TL

PP Kabin Boy Valiz 569 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL

Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL

Bambu Yastık 179 TL

Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL

Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL İlgili Haberler Hayalet sınıflar ile devamsızlık ve not garantisi sunuluyor