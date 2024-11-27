A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası
A101 marketlerinin 28 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın kampanyasıyla sunulan ürünler arasında elektrikli moped, standlı mikser, kamp malzemeleri, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi dikkat çeken birçok ürün yer alıyor.
A101 marketlerin 28 Kasım aktüel kataloğu hem ev ihtiyaçlarına hem de elektronik ürünlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
A101’DE BU HAFTA NELER VAR? A101 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ
28 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa sunulacak ürünler arasında şunlar öne çıkıyor:
İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
Scooter 64.990 TL
Buzdolabı 9.299 TL
Çamaşır Makinesi 11.999 TL
Çamaşır Makinesi 8.999 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL
8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL
Dikiş Makinesi 6.999 TL
Standlı Blender 799 TL
Şarj Kablosu 99 TL
Klavye-Mouse Seti 239 TL
Masa Takımı 5.299 TL
Kamp Çaydanlığı 529 TL
Kahve Demleme Filtresi 189 TL
Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL
Çantalı Portatif Ocak 799 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL
Rüzgarlık 6 Kanat 329 TL
Kamp Testeresi 199 TL
DİĞER A101 28 KASIM ÜRÜNLERİ…
Döküm Derin Tencere 619 TL
Porselen Servis Tabağı 79 TL
Döküm Tava 429 TL
Tava Sahan Set 599 TL
3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL
Desenli Termos 219 TL
Katlanır Plastik Ürünler 99 TL
7 Parça Saklama Kabı 159 TL
Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL
TV Battaniyesi 259 TL
Bebek Sweatshirt 299 TL
Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL
Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL
Oval Oyuncak Filesi 119 TL