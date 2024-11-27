A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:02

A101 marketlerinin 28 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın kampanyasıyla sunulan ürünler arasında elektrikli moped, standlı mikser, kamp malzemeleri, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi dikkat çeken birçok ürün yer alıyor.

A101​ marketlerin 28 Kasım aktüel kataloğu hem ev ihtiyaçlarına hem de elektronik ürünlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabilecek. A101’DE BU HAFTA NELER VAR? A101 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 28 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa sunulacak ürünler arasında şunlar öne çıkıyor: İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL Scooter 64.990 TL Buzdolabı 9.299 TL Çamaşır Makinesi 11.999 TL Çamaşır Makinesi 8.999 TL 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL 8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL Dikiş Makinesi 6.999 TL Standlı Blender 799 TL Şarj Kablosu 99 TL Klavye-Mouse Seti 239 TL Masa Takımı 5.299 TL Kamp Çaydanlığı 529 TL Kahve Demleme Filtresi 189 TL Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL Çantalı Portatif Ocak 799 TL Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL Rüzgarlık 6 Kanat 329 TL Kamp Testeresi 199 TL DİĞER A101 28 KASIM ÜRÜNLERİ… Döküm Derin Tencere 619 TL Porselen Servis Tabağı 79 TL Döküm Tava 429 TL Tava Sahan Set 599 TL 3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL Desenli Termos 219 TL Katlanır Plastik Ürünler 99 TL 7 Parça Saklama Kabı 159 TL Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL TV Battaniyesi 259 TL Bebek Sweatshirt 299 TL Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL Oval Oyuncak Filesi 119 TL İlgili Haberler Elon Musk'ın Starlink projesi son aşamaya geldi: Uydudan telefonlara internet dönemi başlıyor Sıfır faizli kredi kampanyalarında üst limit yükseldi! Bankalardan anında nakit çözümü için yeni dönem