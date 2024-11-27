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A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:02
A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası

A101 marketlerinin 28 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın kampanyasıyla sunulan ürünler arasında elektrikli moped, standlı mikser, kamp malzemeleri, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi dikkat çeken birçok ürün yer alıyor.

A101​ marketlerin 28 Kasım aktüel kataloğu hem ev ihtiyaçlarına hem de elektronik ürünlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde müşteriler, avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

A101’DE BU HAFTA NELER VAR? A101 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

28 Kasım Perşembe günü A101 marketlerinde satışa sunulacak ürünler arasında şunlar öne çıkıyor:

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

Scooter 64.990 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 1. Resim

Buzdolabı 9.299 TL

Çamaşır Makinesi 11.999 TL

Çamaşır Makinesi 8.999 TL

6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL

Dikiş Makinesi 6.999 TL

Standlı Blender 799 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 2. Resim

Şarj Kablosu 99 TL

Klavye-Mouse Seti 239 TL

Masa Takımı 5.299 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 3. Resim

Kamp Çaydanlığı 529 TL

Kahve Demleme Filtresi 189 TL

Siboplu Kartuş Ocak + 230 g Kartuş Seti 349 TL

Çantalı Portatif Ocak 799 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz 349 TL

Rüzgarlık 6 Kanat 329 TL

Kamp Testeresi 199 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 4. Resim

DİĞER A101 28 KASIM ÜRÜNLERİ…

Döküm Derin Tencere 619 TL

Porselen Servis Tabağı 79 TL

Döküm Tava 429 TL

Tava Sahan Set 599 TL

3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL

Desenli Termos 219 TL

Katlanır Plastik Ürünler 99 TL

7 Parça Saklama Kabı 159 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 5. Resim

Saçaklı Banyo Havlu Seti 149 TL

TV Battaniyesi 259 TL

Bebek Sweatshirt 299 TL

Fermuarlı Keçe Kirli Sepeti 229 TL

Kumaşlı Keçe Sepet Seti 3'lü 229 TL

Erkek Tam Fermuarlı Polar 349 TL

Oval Oyuncak Filesi 119 TL

A101 28 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı! Elektrikli Moped, beyaz eşya çeşitleri, masa takımı ve daha fazlası - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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