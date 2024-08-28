A101 29 Ağustos aktüel kataloğu veresiye okul malzemeleri satışıyla heyecanlandırıyor!
Okulların açılmasına az bir zaman kalmışken A101 marketlere gelen kırtasiye ürünlerinde sunulan ödeme fırsatı hem öğrencileri hem de yetişkinleri oldukça sevindiriyor. A101 29 Ağustos aktüel kataloğunda neler var?
Uygun fiyatlarıyla göz alan A101 marketlerde 29 Ağustos Perşembe günü defter, kalem, silgi, okul çantaları, raflı çalışma masası, kitaplık ve çalışma koltuğu gibi çeşitli ürünler 2 ay sonra ödemeli fırsatıyla raflarda yerini alacak.
A101 29 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
120 Yapraklı Spiralli Defter 64,50 TL
140 Yapraklı Spiralli Sert Kapaklı Defter 89 TL
100 Yapraklı Spiralli Bloknot 52,50 TL
120 Yapraklı Sert Kapak Dikişli Defter 95 TL
3+1 A4 Defter 99,50 TL
A4 30 Yapraklı Karton Kapak Defter 12,50 TL
30 Yapraklı Tel Dikişli Resim Defteri 39 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 439 TL
Lisanslı Kalem Çantası 129 TL
Lisanslı Beslenmeli Okul Çantası 379 TL
Lisanslı Kalemlik 75 TL
Roboom Charm Okul Çantası 339 TL
Roboom Sırt Çantası 199 TL
Roboom kalemlik 59 TL
Lisanslı Boyama Seti 99 TL
Lisanslı Jumbo Pastel Boya 50 TL
Barbie Silgili Kalemtıraş Yüzük 27,50 TL
Lisanslı Roket Silgi 14,50 TL
Lisanslı Ruj Silgi 14,50 TL
Defterli Kırtasiye Seti 129 TL
Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti 99 TL
10 Parçalı Kırtasiye Seti 85 TL
Kalemlikli Kırtasiye Seti 99,50 TL
Figürlü Makas 25 TL
Kalemtıraş Silgi Seti 39,50 TL
6’lı Akrilik Boya 29,50 TL
Timsah Figürlü Tükenmez Kalem 45 TL
Yapışkanlı Not Defteri Seti 69 TL
Figürlü Fosforlu Kalem 19,50 TL
Jumbo 12’li Keçeli Kalem 35 TL
8’li Sulu Boya 29,50 TL
18’li Pastel Boya 64,50 TL
Metal Kutulu Kuru Boya 75 TL
Bic Silinebilir Pastel Boya 39,50 TL
Rotring Okul Seti 99 TL
Roller Kalem 47,50 TL
4’lü Çizim Seti 9,50 TL
10’lu Silgi 21 TL
Hayvan Figürlü Silgi 15 TL
Figürlü 12’li Keçeli Kalem 27 TL
Proje Çantası 89 TL
Beslenme Kutusu 25 TL
Pipetli Matara 37 TL
10 Renkli Fon Kartonu 12,50 TL
Mantar Pano 49 TL
40’lı Sunum Dosyası 39 TL
Flüt 37 TL
Masa Lambası 269 TL
Lisanslı Dijital Kol Saati 129 TL
DİĞER A101 29 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
3 Çekmeceli Baharatlık 129 TL
Yağdanlık 39 TL
Cam Sprey Yağdanlık 69 TL
Standlı 2’li Tuzluk 39 TL
6’lı Çay Bardağı 99 TL
Filtreli Sürahi 399 TL
Katlanır Küvet 399 TL
Pamuklu Yuvarlak Halı 279 TL
Oyuncak Toplu Yaylı Tüfek 259 TL
Oyuncak Sök At Jeep 109 TL
Boncuklu Takı Seti 99 TL
Standlı Sıvı Sabunluk 299 TL
5 Bölmeli Kitaplık 999 TL
Raflı Çalışma Masası 1,499 TL
Karizma Çalışma Koltuğu 1,749 TL
Metal USB Fan 129 TL
Notebook Soğutucu 219 TL
Piranha Akıllı Saat 399 TL
Bluetooth Hoparlör 139 TL
Toshiba Android TV 16,999 TL
Toshiba Ultra HD TV 12,999 TL
Toshiba Uydu Alıcılı TV 6,299 TL
A101 ŞİMDİ AL 2 AY SONRA ÖDE NASIL OLUYOR?
A101 Marketlerin 29 Ağustos aktüel kataloğunda yayımlanan veresiye öde sistemine göre marketten yapacağınız kırtasiye alışverişlerinin ödemesine 2 ay sonra başlayabilirsiniz.