A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:07

A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 31 Ekim aktüel kataloğunda Vestel araç şarj istasyonu, Samsung mikrodalga fırın, Lenovo laptop, Singer dikiş makinesi, buharlı kırışıklık giderici ve ayak masaj aleti olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

Ucuzluğuyla bilinen A101 marketlerin 31 Ekim aktüel kataloğu gıda ürünlerindeki cazip fiyatlarıyla göz alıyor. İndirimli ürünler arasında Sırma ayçiçek yağı, dondurulmuş baget, Bahçıvan beyaz peynir ve Yumoş konsantre yumuşatıcı bulunuyor. A101 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR? Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL Flavel Buzdolabı 12.999 TL Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL Hi-Level UHD Smart LED TV 17.499 TL Toshiba Ultra HD Android TV 15.999 TL Onvo Smart Led TV 10.999 TL Lenovo Notebook 6.999 TL Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL Trax Bluetooth Hoparlör Kırmızı 349 TL Omix X4 128 GB Cep Telefonu Siyah 4.999 TL Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL DİĞER A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ… Kanatlı Kurutmalık 399 TL Ütü Masası 749 TL Pafu Sando İki Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL English Home Çift Kişilik Battaniye 459 TL English Home Tek Kişilik Battaniye 350 TL Kadife Kaymaz Salon Halısı 899 TL Kadife Kaymaz Salon Halısı 539 TL Nero İkiz Balık Tavası 429 TL Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 129 TL Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL 1.9L Saklama Kabı 55 TL Pipetli Çelik Termos 479 TL Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL Emaye Fırın Tepsisi 149 TL 4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL Süzgeç 3'lü 149 TL İlgili Haberler Öğretmenlik mülakatları kaldırılıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı! Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi belli oldu