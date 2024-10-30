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A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:07
A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor

A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 31 Ekim aktüel kataloğunda Vestel araç şarj istasyonu, Samsung mikrodalga fırın, Lenovo laptop, Singer dikiş makinesi, buharlı kırışıklık giderici ve ayak masaj aleti olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

Ucuzluğuyla bilinen A101 marketlerin 31 Ekim aktüel kataloğu gıda ürünlerindeki cazip fiyatlarıyla göz alıyor. İndirimli ürünler arasında Sırma ayçiçek yağı, dondurulmuş baget, Bahçıvan beyaz peynir ve Yumoş konsantre yumuşatıcı bulunuyor.

A101 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL

Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 1. Resim

Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL

Flavel Buzdolabı 12.999 TL

Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL

Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL

Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL

Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 2. Resim

Hi-Level UHD Smart LED TV 17.499 TL

Toshiba Ultra HD Android TV 15.999 TL

Onvo  Smart Led TV 10.999 TL

Lenovo Notebook 6.999 TL

Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL

Trax  Bluetooth Hoparlör Kırmızı 349 TL

Omix X4 128 GB Cep Telefonu Siyah 4.999 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 3. Resim

DİĞER A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Kanatlı Kurutmalık 399 TL

Ütü Masası 749 TL

Pafu Sando İki Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

English Home Çift Kişilik Battaniye 459 TL

English Home Tek Kişilik Battaniye 350 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 899 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 539 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 4. Resim

Nero İkiz Balık Tavası 429 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 129 TL

Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL

1.9L Saklama Kabı 55 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 5. Resim

Pipetli Çelik Termos 479 TL

Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL

Emaye Fırın Tepsisi 149 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri

English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL

Süzgeç 3'lü 149 TL

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 6. Resim

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 7. Resim

A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor - 8. Resim

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Kaynak: TGRT Haber

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