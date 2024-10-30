A101 31 Ekim aktüel ürünleri cazip fiyatlarıyla göz alıyor! Katalogda Vestel araç şarj istasyonu, Lenovo laptop, ayak masaj aleti ve portatif buharlı kırışıklık giderici bulunuyor
A101 marketlerin internet sitesinde yayınlanan 31 Ekim aktüel kataloğunda Vestel araç şarj istasyonu, Samsung mikrodalga fırın, Lenovo laptop, Singer dikiş makinesi, buharlı kırışıklık giderici ve ayak masaj aleti olmak üzere birçok ürün yer alıyor.
Ucuzluğuyla bilinen A101 marketlerin 31 Ekim aktüel kataloğu gıda ürünlerindeki cazip fiyatlarıyla göz alıyor. İndirimli ürünler arasında Sırma ayçiçek yağı, dondurulmuş baget, Bahçıvan beyaz peynir ve Yumoş konsantre yumuşatıcı bulunuyor.
A101 31 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV Gri 84.990 TL
Vestel 11kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL
Flavel Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
Flavel Buzdolabı 12.999 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 539 TL
Kiwi KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 799 TL
Singer M1605 Dikiş Makinesi 3.999 TL
Samsung MS20A3010AL/TR Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 129 TL
Hi-Level UHD Smart LED TV 17.499 TL
Toshiba Ultra HD Android TV 15.999 TL
Onvo Smart Led TV 10.999 TL
Lenovo Notebook 6.999 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL
Trax Bluetooth Hoparlör Kırmızı 349 TL
Omix X4 128 GB Cep Telefonu Siyah 4.999 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
DİĞER A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Kanatlı Kurutmalık 399 TL
Ütü Masası 749 TL
Pafu Sando İki Kişilik Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
English Home Çift Kişilik Battaniye 459 TL
English Home Tek Kişilik Battaniye 350 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 899 TL
Kadife Kaymaz Salon Halısı 539 TL
Nero İkiz Balık Tavası 429 TL
Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 129 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL
1.9L Saklama Kabı 55 TL
Pipetli Çelik Termos 479 TL
Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL
Emaye Fırın Tepsisi 149 TL
4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri
English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL
Süzgeç 3'lü 149 TL