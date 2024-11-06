A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor
A101 7 Kasım aktüel ürünler arasında çekme karavan, motosiklet, buzdolabı, bulaşık makinesi, yağlı radyatör, gözleme sacı, dikey şarjlı süpürge, baharat öğütücü ve televizyon çeşitleri yer alıyor.
A101 marketlerde 7 Kasım Perşembe günü kozmetik organizeri, valiz çeşitleri, oyuncak yürüyen köpek, yapışkanlı banyo aksesuarı, katlanabilir masa, desenli termos, Luminarc tabak çeşitleri ve döküm tencere satışa çıkacak.
A101 7 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL
Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL
Saç Şekillendirici Fırça 499 TL
Şarjlı Saç Kesme Makinesi 439 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL
Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL
Toshiba 70 İnç Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL
Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 21.999 TL
JVC 65 İnç 4K UHD QLED Android TV 26.999 TL
JVC 55 İnç 4K Ultra HD Android LED TV 15.999 TL
JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 16.999 TL
DİĞER A101 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Lava Döküm Basık Tencere 1.450
Lava Döküm Sahan 649 TL
Cam Kapaklı Kare Borcam 155 TL
Galata 6'lı Çay Bardağı 109 TL
6 Parça Kahvaltılık Seti 149 TL
Metal Kutu ve Tepsi Çeşitleri 30 TL
Desenli Termos 89 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa 599 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası 349 TL
Çift Kişilik Yün Yorgan 799 TL
Tek Kişilik Yün Yorgan 649 TL
Kadın Termal Külotlu Çorap 179 TL
Kadın Supersoft Paçası Lastikli Eşofman 249 TL
Kadın Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt 299 TL
Bebek Fermuarlı Welsoft Sweatshirt 199 TL
Erkek Çocuk Pijama Takımı 279 TL
Kozmetik Organizeri Çeşitleri 549 TL
ABS Valiz Çeşitleri 599/699/799 TL
Yörükoğlu Tereyağı 1KG 279 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 225 TL
Patiswiss Yer Fıstığı Ezme Çeşitleri 59 TL
SuperFresh Konserve Ton Balığı 149 TL
Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 85 TL
Asperox SPARK Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 148 TL