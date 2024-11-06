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A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:37
A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor

A101 7 Kasım aktüel ürünler arasında çekme karavan, motosiklet, buzdolabı, bulaşık makinesi, yağlı radyatör, gözleme sacı, dikey şarjlı süpürge, baharat öğütücü ve televizyon çeşitleri yer alıyor.

A101 marketlerde 7 Kasım Perşembe günü kozmetik organizeri, valiz çeşitleri, oyuncak yürüyen köpek, yapışkanlı banyo aksesuarı, katlanabilir masa, desenli termos, Luminarc tabak çeşitleri ve döküm tencere satışa çıkacak.

A101 7 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Erba Karavan 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 1. Resim

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 2. Resim

SEG No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL

Katmer ve Gözleme Sacı 999 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.599 TL

Kiwi Yağlı Radyatör 1.599 TL

Saç Şekillendirici Fırça 499 TL

Şarjlı Saç Kesme Makinesi 439 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 3. Resim

Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

Toshiba 70 İnç Ultra HD 4K Smart Led TV 26.999 TL

Toshiba 65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 21.999 TL

JVC 65 İnç 4K UHD QLED Android TV 26.999 TL

JVC 55 İnç 4K Ultra HD Android LED TV 15.999 TL

JVC 55 İnç 4K Ultra HD Smart TV 16.999 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 4. Resim

DİĞER A101 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Lava Döküm Basık Tencere 1.450

Lava Döküm Sahan 649 TL

Cam Kapaklı Kare Borcam 155 TL

Galata 6'lı Çay Bardağı 109 TL

6 Parça Kahvaltılık Seti 149 TL

Metal Kutu ve Tepsi Çeşitleri 30 TL

Desenli Termos 89 TL

Mermer Desenli Katlanabilir Masa 599 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 349 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 5. Resim

Çift Kişilik Yün Yorgan 799 TL

Tek Kişilik Yün Yorgan 649 TL

Kadın Termal Külotlu Çorap 179 TL

Kadın Supersoft Paçası Lastikli Eşofman 249 TL

Kadın Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt 299 TL

Bebek Fermuarlı Welsoft Sweatshirt 199 TL

Erkek Çocuk Pijama Takımı 279 TL

Kozmetik Organizeri Çeşitleri 549 TL

ABS Valiz Çeşitleri 599/699/799 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 6. Resim

Yörükoğlu Tereyağı 1KG 279 TL

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 225 TL

Patiswiss Yer Fıstığı Ezme Çeşitleri 59 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 7. Resim

SuperFresh Konserve Ton Balığı 149 TL

Peros Sıvı Deterjan Çeşitleri 85 TL

Asperox SPARK Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 148 TL

A101 7 Kasım kataloğu yayında! Aktüel ürünlerde çekme karavan, motosiklet, baharat öğütücü, yağlı radyatör ve gözleme sacı yer alıyor - 8. Resim

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Kaynak: TGRT Haber

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