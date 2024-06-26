A101 aktüel 27 Haziran 2024 kataloğu! 125 CC benzinli motosiklet geliyor!
A101 bu hafta aktüel kataloğunda yer alacak olan indirimli ürünleri açıkladı. 27 Haziran 2024 kataloğunda 125 CC benzinli motosiklet, oyuncu koltuğu, Android TV, vantilatör ve beyaz eşyalar yer alıyor. İşte A101 aktüel kataloğunun tamamı ve ürünlerin fiyatları…
A101 marketlerde 27 Haziran tarihinde geçerli olacak olan birbirinden farklı indirimler açıklandı.
Vatandaşlar ihtiyaç duydukları ürünlerin katalogda yer alıp almadığını merak ediyor.
27 HAZİRAN A101 KATALOĞUNDA NELER VAR?
Bu haftanın aktüel kataloğunda motosiklet, vantilatör, beyaz eşyalar, oyuncu koltuğu, bilgisayar çevre ekipmanları, çalışma masası, mutfak eşyaları, kitaplık, yastık kılıfı ve perde yer alıyor.
Kataloğun içerisinde bulunan ürünlerin tamamı ve fiyatları ise şöyle:
- JVC 65" Ultra HD Android TV: 22.999 TL
- Samsung 58" 4K Crystal UHD TV: 19.999 TL
- 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL
- Toshiba 50" Ultra HD Android TV: 11.999 TL
- JVC 32" HD Smart Led TV: 5.399 TL
- SEG 12 kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL
- SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.299 TL
- Flavel Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL
- SEG Buzdolabı: 8.399 TL
- Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 6.399 TL
- Akel Yuvarlak Fırın: 1.299 TL
- Homend Çay Makinesi: 1.499 TL
- Kiwi Stantlı Vantilatör: 749 TL
- Onvo Dikey Şarjlı Süpürge: 3.299 TL
- Pafu Sando İkili Katlanır Koltuk: 7.999 TL
- Trend 6 Kişilik Masa Takımı: 6.799 TL
- Raflı Çalışma Masası: 1.499 TL
- Piranha 2345 Gaming Klavye: 259 TL
- Piranha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 349 TL
- Range Oyuncu Koltuğu: 3.499 TL
- Karimza File Çalışma Koltuğu: 1.749 TL
- Karartma Hazır Fon Perde: 179 TL
A101'E GELEN 125 CC MOTORUN ÖZELLİKLERİ NELER?
APEC markasına ait olan 125 CC motosikletin içerisinde 5.4 kW güç üretebilen bir motor bulunuyor.
Sürekli değişen otomatik vites ile elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi bulunan aracın 150 kg azami taşıma kapasitesi bulunuyor.
3,50-10 ön ve arka lastikleri ile gelen motosikletin azami hızı ise 80km/h olarak belirtilmiş.
90 kg ağırlığındaki araç, 5.3L yakıt kapasitesi ve arıza tespit sistemi ile geliyor.
L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli APEC 125CC'in 2 yıl garantisi ve Euro 5 standardı bulunuyor.
Peşin fiyatı ise A101 marketlerde 39 bin 990 TL olacak.