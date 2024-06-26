A101 aktüel 27 Haziran 2024 kataloğu! 125 CC benzinli motosiklet geliyor!

26 Haziran 2024 13:31 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:26

A101 marketlerde 27 Haziran tarihinde geçerli olacak olan birbirinden farklı indirimler açıklandı.

Vatandaşlar ihtiyaç duydukları ürünlerin katalogda yer alıp almadığını merak ediyor.

27 HAZİRAN A101 KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bu haftanın aktüel kataloğunda motosiklet, vantilatör, beyaz eşyalar, oyuncu koltuğu, bilgisayar çevre ekipmanları, çalışma masası, mutfak eşyaları, kitaplık, yastık kılıfı ve perde yer alıyor.

Kataloğun içerisinde bulunan ürünlerin tamamı ve fiyatları ise şöyle:

JVC 65" Ultra HD Android TV: 22.999 TL

Samsung 58" 4K Crystal UHD TV: 19.999 TL

50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android TV: 11.999 TL

JVC 32" HD Smart Led TV: 5.399 TL

SEG 12 kg Çamaşır Makinesi: 13.499 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.299 TL

Flavel Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL

SEG Buzdolabı: 8.399 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 6.399 TL

Akel Yuvarlak Fırın: 1.299 TL

Homend Çay Makinesi: 1.499 TL

Kiwi Stantlı Vantilatör: 749 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge: 3.299 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Koltuk: 7.999 TL

Trend 6 Kişilik Masa Takımı: 6.799 TL

Raflı Çalışma Masası: 1.499 TL

Piranha 2345 Gaming Klavye: 259 TL

Piranha Kablosuz Oyuncu Kulaklığı: 349 TL

Range Oyuncu Koltuğu: 3.499 TL

Karimza File Çalışma Koltuğu: 1.749 TL

Karartma Hazır Fon Perde: 179 TL

A101'E GELEN 125 CC MOTORUN ÖZELLİKLERİ NELER?

APEC markasına ait olan 125 CC motosikletin içerisinde 5.4 kW güç üretebilen bir motor bulunuyor.

Sürekli değişen otomatik vites ile elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi bulunan aracın 150 kg azami taşıma kapasitesi bulunuyor.

3,50-10 ön ve arka lastikleri ile gelen motosikletin azami hızı ise 80km/h olarak belirtilmiş.

90 kg ağırlığındaki araç, 5.3L yakıt kapasitesi ve arıza tespit sistemi ile geliyor.

L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli APEC 125CC'in 2 yıl garantisi ve Euro 5 standardı bulunuyor.

Peşin fiyatı ise A101 marketlerde 39 bin 990 TL olacak.