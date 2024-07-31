A101 marketlerde 1 Ağustos itibarıyla Adidas ayakkabı, buharlı süpürge ve parti hoparlör gibi birçok ürün yer alacak
81 ilde bulunan ve uygun fiyatlarıyla müşterilerin gözdesi haline gelen A101 marketlerin 1 Ağustos aktüel kataloğunda dikey süpürge, televizyon, halı ve koltuk yıkama makinesi gibi birçok ürün yer alacak.
Yayınlanan 1 Ağustos A101 Aktüel kataloğunda her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu beyaz eşyalar, televizyonlar, buharlı süpürge, takım çantası, elektrikli moped, 60 litre buzluk termos ve çeşitli oyuncaklar satışa sunulacak.
1 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
1 Ağustos Perşembe günü A101 raflarında yer alacak ürünler;
Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14 bin 999 lira
JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11 bin 999 lira
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10 bin 999 lira
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4 bin 999 lira
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3 bin 499 lira
Kiwi Buharlı Temizleyici 2 bin 799 lira
Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 lira
Piranha El Fanı 129 lira
Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4 bin 799 lira
19' Takım Çantası 200 lira
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8 bin 599 lira
Regal Büro Tipi Buzdolabı 4 bin 999 lira
Starcom Dijital Baskül 199 lira
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 lira
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 lira
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 lira
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 lira
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28 bin 990 lira
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5 bin 199 lira
Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 lira
Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 lira
Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 lira
LAVA Kızartma Tavası 699 lira
LAV Meşrubat Bardağı 30 lira
Manuel Doğrayıcı 99 lira
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 175 lira
Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 lira
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 lira
İki Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 159 lira