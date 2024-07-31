A101 marketlerde 1 Ağustos itibarıyla Adidas ayakkabı, buharlı süpürge ve parti hoparlör gibi birçok ürün yer alacak

31 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:53

Yayınlanan 1 Ağustos A101 Aktüel kataloğunda her evin ihtiyacına yönelik cazip fiyatların bulunduğu beyaz eşyalar, televizyonlar, buharlı süpürge, takım çantası, elektrikli moped, 60 litre buzluk termos ve çeşitli oyuncaklar satışa sunulacak.

1 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

1 Ağustos Perşembe günü A101 raflarında yer alacak ürünler;

Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14 bin 999 lira

JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11 bin 999 lira

Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10 bin 999 lira

HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4 bin 999 lira

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3 bin 499 lira



Kiwi Buharlı Temizleyici 2 bin 799 lira

Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 lira

Piranha El Fanı 129 lira

Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4 bin 799 lira

19' Takım Çantası 200 lira



SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8 bin 599 lira

Regal Büro Tipi Buzdolabı 4 bin 999 lira

Starcom Dijital Baskül 199 lira

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 lira

Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 lira

Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 lira

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 lira



Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28 bin 990 lira

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5 bin 199 lira

Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 lira

Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 lira

Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 lira

LAVA Kızartma Tavası 699 lira



LAV Meşrubat Bardağı 30 lira

Manuel Doğrayıcı 99 lira

Bambu Kesme Tahtası 3'lü 175 lira

Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 lira

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 lira

İki Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 159 lira