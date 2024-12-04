A101'de yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor
A101 Marketlerin 5 Aralık kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında yılbaşı desenli saklama kapları, çam ağacı, süsleme ışığı, dubai çikolata kalıbı, katlanır yataklı koltuk, elektrikli moped ve benzinli motosiklet başta olmak üzere binlerce ürün bulunuyor.
A101 Marketlerde 5 Aralık Perşembe günü çelik termos, katlanır masa, Philips şarj adaptörü, kulak üstü kulaklık, portatif buharlı ütü, Samsung mikrodalga fırın, katı meyve sıkacağı ve stand mikser satışa çıkacak.
A101 5 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?
Süsleme Işığı - 139 TL
Kar Tanesi 6'lı - 55 TL
Karışık Süs 24'lü - 109 TL
150 cm Yılbaşı Ağacı - 699 TL
90 cm Yılbaşı Ağacı - 179 TL
Sim Süs - 29 TL
Yılbaşı Taç ve Toka Seti - 39 TL
Yılbaşı Şapkası - 89 TL
Kotyon Set - 15 TL
Tombala - 25 TL
Lav Round Desenli Saklama Kabı - 39 TL
Lav Kulplu Bardak - 29 TL
Lav Kapaklı Şişe - 75 TL
Lav Saklama Kabı - 29 TL
Lav Desenli Su Bardağı - 39 TL
Lav Kavanoz - 45 TL
Keramika Desenli Seramik Kupa - 45 TL
Keramika Desenli Kayık Tabak - 35 TL
Cips ve Mısır Kovası - 18 TL
Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık - 35 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk - 199 TL
Pratik Basmalı Rondo - 169 TL
Dubai Çikolatası Kalıbı - 35 TL
DİĞER A101 5 ARALIK ÜRÜNLERİ…
JVC Ultra HD Smart TV - 29.999 TL
JVC Ultra HD Android TV - 13.999 TL
Philips UHD Smart LED TV - 15.999 TL
Onvo Full HD Android 13 Smart LED TV - 6.999 TL
Philips Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık - 999 TL
Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - 5.250 TL
SEG No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.599 TL
SEG 9 KG Çamaşır Makinesi - 10.499 TL
English Home Çay Makinesi - 1.799 TL
English Home Stand Mikser - 3.299 TL
Samsung Mikrodalga Fırın - 2.999 TL
Kiwi Tost Makinesi - 1.699 TL
Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi - 799 TL
Arzum Clean compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL
Flavel Stick 2 in 1 Dik Süpürge - 1.099 TL
Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 43.990 TL
Apec 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL
Nevresim Seti 499 TL
Kadın Pijama Takımı 379 TL
Plastik Askı 6'lı 39 TL
Bölmeli Organizer Kutu 135 TL
Terlik 259 TL