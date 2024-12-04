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A101'de yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
04 Aralık 2024 13:32 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:33
A101&#039;de yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor

A101 Marketlerin 5 Aralık kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında yılbaşı desenli saklama kapları, çam ağacı, süsleme ışığı, dubai çikolata kalıbı, katlanır yataklı koltuk, elektrikli moped ve benzinli motosiklet başta olmak üzere binlerce ürün bulunuyor.

A101 Marketlerde 5 Aralık Perşembe günü çelik termos, katlanır masa, Philips şarj adaptörü, kulak üstü kulaklık, portatif buharlı ütü, Samsung mikrodalga fırın, katı meyve sıkacağı ve stand mikser satışa çıkacak.

A101 5 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR?

Süsleme Işığı - 139 TL

Kar Tanesi 6'lı - 55 TL

Karışık Süs 24'lü - 109 TL

150 cm Yılbaşı Ağacı - 699 TL

90 cm Yılbaşı Ağacı - 179 TL

Sim Süs - 29 TL

Yılbaşı Taç ve Toka Seti - 39 TL

Yılbaşı Şapkası - 89 TL

Kotyon Set - 15 TL

Tombala - 25 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 1. Resim

Lav Round Desenli Saklama Kabı - 39 TL

Lav Kulplu Bardak - 29 TL

Lav Kapaklı Şişe - 75 TL

Lav Saklama Kabı - 29 TL

Lav Desenli Su Bardağı - 39 TL

Lav Kavanoz - 45 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 2. Resim

Keramika Desenli Seramik Kupa - 45 TL

Keramika Desenli Kayık Tabak - 35 TL

Cips ve Mısır Kovası - 18 TL

Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık - 35 TL

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk - 199 TL

Pratik Basmalı Rondo - 169 TL

Dubai Çikolatası Kalıbı - 35 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 3. Resim

DİĞER A101 5 ARALIK ÜRÜNLERİ…

JVC Ultra HD Smart TV - 29.999 TL

JVC Ultra HD Android TV - 13.999 TL

Philips UHD Smart LED TV - 15.999 TL

Onvo Full HD Android 13 Smart LED TV - 6.999 TL

Philips Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık - 999 TL

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - 5.250 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 4. Resim

SEG No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.599 TL

SEG 9 KG Çamaşır Makinesi - 10.499 TL

English Home Çay Makinesi - 1.799 TL

English Home Stand Mikser - 3.299 TL

Samsung Mikrodalga Fırın - 2.999 TL

Kiwi Tost Makinesi - 1.699 TL

Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi - 799 TL

Arzum Clean compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

Flavel Stick 2 in 1 Dik Süpürge - 1.099 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 5. Resim

Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 43.990 TL

Apec 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 6. Resim

Nevresim Seti 499 TL

Kadın Pijama Takımı 379 TL

Plastik Askı 6'lı 39 TL

Bölmeli Organizer Kutu 135 TL

Terlik 259 TL

A101 Marketlerde yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, katı meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor - 7. Resim

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Kaynak: TGRT Haber

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