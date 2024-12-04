A101'de yılbaşı rüzgarı esiyor! 5 Aralık aktüel kataloğunda çam ağacı, tombala, ağaç süsü, meyve sıkacağı ve mikrodalga fırın gibi birçok ürün yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 13:32 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:33

A101 Marketlerin 5 Aralık kataloğu yayınlandı. Aktüel ürünler arasında yılbaşı desenli saklama kapları, çam ağacı, süsleme ışığı, dubai çikolata kalıbı, katlanır yataklı koltuk, elektrikli moped ve benzinli motosiklet başta olmak üzere binlerce ürün bulunuyor.

A101 Marketlerde 5 Aralık Perşembe günü çelik termos, katlanır masa, Philips şarj adaptörü, kulak üstü kulaklık, portatif buharlı ütü, Samsung mikrodalga fırın, katı meyve sıkacağı ve stand mikser satışa çıkacak. A101 5 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLERİNDE NELER VAR? Süsleme Işığı - 139 TL Kar Tanesi 6'lı - 55 TL Karışık Süs 24'lü - 109 TL 150 cm Yılbaşı Ağacı - 699 TL 90 cm Yılbaşı Ağacı - 179 TL Sim Süs - 29 TL Yılbaşı Taç ve Toka Seti - 39 TL Yılbaşı Şapkası - 89 TL Kotyon Set - 15 TL Tombala - 25 TL Lav Round Desenli Saklama Kabı - 39 TL Lav Kulplu Bardak - 29 TL Lav Kapaklı Şişe - 75 TL Lav Saklama Kabı - 29 TL Lav Desenli Su Bardağı - 39 TL Lav Kavanoz - 45 TL Keramika Desenli Seramik Kupa - 45 TL Keramika Desenli Kayık Tabak - 35 TL Cips ve Mısır Kovası - 18 TL Metal Tepsi Çeşitleri ve Yağdanlık - 35 TL Ahşap Kulplu Emaye Sosluk - 199 TL Pratik Basmalı Rondo - 169 TL Dubai Çikolatası Kalıbı - 35 TL DİĞER A101 5 ARALIK ÜRÜNLERİ… JVC Ultra HD Smart TV - 29.999 TL JVC Ultra HD Android TV - 13.999 TL Philips UHD Smart LED TV - 15.999 TL Onvo Full HD Android 13 Smart LED TV - 6.999 TL Philips Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık - 999 TL Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk - 5.250 TL SEG No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.599 TL SEG 9 KG Çamaşır Makinesi - 10.499 TL English Home Çay Makinesi - 1.799 TL English Home Stand Mikser - 3.299 TL Samsung Mikrodalga Fırın - 2.999 TL Kiwi Tost Makinesi - 1.699 TL Pierre Cardin Profesyonel Saç Kurutma Makinesi - 799 TL Arzum Clean compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL Flavel Stick 2 in 1 Dik Süpürge - 1.099 TL Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 43.990 TL Apec 125 CC Benzinli Motosiklet - 39.990 TL Nevresim Seti 499 TL Kadın Pijama Takımı 379 TL Plastik Askı 6'lı 39 TL Bölmeli Organizer Kutu 135 TL Terlik 259 TL İlgili Haberler Memurluğa geçen sözleşmeli personele müjde! Bir kademe ilerleme hakkı sunulacak OECD'den Türkiye için faiz, enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini