ABB 133 zabıta alımı başvuruları 3 Ekim’de başlıyor, başvuru şartları belli oldu

12 Eylül 2024 08:53 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversitelerin lisans programlarından mezun toplamda 133 kadın ve erkek zabıta alımı yapacak. Zabıta olmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere kadın ve erkek zabıta alımı için başvurular 3-11 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ABB ZABITA ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Zabıta memuru alımı için başvurular, 3 Ekim Perşembe gününden 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

ABB ZABITA ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Zabıta memurluğuna başvurmak isteyen adaylar, Ankara Belediyesi internet sitesinden veya Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na giderek başvuru formunu doldurabilir.

ABB ZABITA ALIMI SINAVLI MI?

ABB 133 kadın ve erkek zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınavlar 18-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak.

ZABITA ALIMI SINAV KONULARI NELER?

Sözlü Sınav Konuları;

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

ABB ZABITA ALIMI ŞARTLARI NELER?

133 kadın ve erkek zabıta memuru alımı için adaylarda, erkekler için 1,67 metre, kadınlar için 1,60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak, 30 yaşını doldurmamış olmak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranırken genel başvuru şartları ise şu şekildedir;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.