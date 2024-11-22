Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>ABB öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlattı

ABB öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlattı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:22
ABB öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından hafta içi öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlatacağını duyurdu.

ABB​ Belediye Başkanı Mansur Yavaş​, "Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. Hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz hazır!" ifadelerini kullandı.

ABB ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK NE ZAMAN VERİLECEK?

ABB tarafından başlatılan öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması, hafta içi 18.00-20.00 saatleri arasında belirlenen noktalarda verilecek.

ABB öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlattı - 1. Resim

ABB ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK NEREDE VERİLECEK?

Öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması şu noktalarda geçerli olacak:

100.Yıl Gençlik Sofrası
Sıhhiye Gençlik Sofrası
Gazi Gençlik Sofrası

Kaynak: TGRT Haber
mansur yavaşabböğrenciler

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...