ABB öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlattı

22 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:22

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından hafta içi öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlatacağını duyurdu.

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ABB​ Belediye Başkanı Mansur Yavaş​, "Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. Hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz hazır!" ifadelerini kullandı.

ABB ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK NE ZAMAN VERİLECEK?

ABB tarafından başlatılan öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması, hafta içi 18.00-20.00 saatleri arasında belirlenen noktalarda verilecek.

ABB ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK NEREDE VERİLECEK?

Öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması şu noktalarda geçerli olacak:

100.Yıl Gençlik Sofrası

Sıhhiye Gençlik Sofrası

Gazi Gençlik Sofrası



Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. 25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım.… pic.twitter.com/hPdL3WgHWa — Mansur Yavaş (@mansuryavas06)