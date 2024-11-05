ABB şoför alımı yapacak: Başvuru şartları belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki BUGSAŞ 350 şoför istihdam edecek. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda başvuru şartlarına yer verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şoför alımına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Adaylar, BUGSAŞ A.Ş Genel Müdürlüğü’nden veya internet sitesi üzerinden başvurularını yapacak.
ABB ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ABB BUGSAŞ şoför alımına ilişkin başvurular, 4 Kasım Pazartesi günü ile 5 Kasım Salı günleri arasında BUGSAŞ internet sitesinden alınacak.
ABB ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
▪ En az lise mezunu olmak,
▪ Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak,
▪ 24 yaşını tamamlamış olmak ve 45 yaşından büyük olmamak,
▪ 657 sayılı yasanın 48/5.maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
▪ Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü Olmasında Engel Yoktur” sağlık raporu almak,
▪ Yargı kararıyla veya sağlık sorunları sebebiyle kamu haklarından mahrum bırakılmamak,
▪ İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak,
▪ Vardiyalı olarak Ankara içi çeşitli bölgelerde görev alabilecek,
▪ Güçlü iletişim becerilerine sahip olan.