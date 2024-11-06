ABD başkanlık seçimini kazanan adayın göreve başlayacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:28

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris ile girdiği 2024 seçim yarışını önde bitirdi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Trump’ın göreve başlayacağı tarih merak konusu oldu.