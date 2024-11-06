ABD başkanlık seçimini kazanan adayın göreve başlayacağı tarih belli oldu
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Kamala Harris ile girdiği 2024 seçim yarışını önde bitirdi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Trump’ın göreve başlayacağı tarih merak konusu oldu.
Amerikalılar ABD'nin yakın tarihindeki en heyecanlı seçiminde başkanlarını seçmek için oy kullandı. The New York Times gazetesi, Trump'ın seçimi kazanma ihtimalini yüzde 95 olarak açıkladı. Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandığını duyurdu.
ABD SEÇİMİNİ KAZANAN ADAY GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
DONALD TRUMP HANGİ EYALETLERDE KAZANDI?
Trump’ın kazandığı eyaletler (26): West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya