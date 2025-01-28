ABD borsası Nasdaq neden düştü? Çinli DeepSeek piyasayı altüst etti

28 Ocak 2025 18:03 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:03

ABD borsaları düştü! New York borsası haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düşüş yaşadı. Çinli DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, ABD'li çip şirketlerinin hisselerini aşağı çekerken, Nvidia'nın piyasa değeri 600 milyar dolar azaldı. Haftanın kalanında, teknoloji şirketlerinin bilançoları ve Fed'in faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri önemli düşüşler kaydetti.

ABD BORSALARI NEDEN DÜŞTÜ, NE OLDU?

Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modelinin, diğer uluslararası rakiplerine kıyasla daha az çip kullanarak ve kısa sürede geliştirilmesi, küresel çip şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. ABD'li çip devi Nvidia, hisselerinde yüzde 17'ye yakın değer kaybı yaşayarak tarihinin en büyük günlük değer kaybını gerçekleştirdi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini yaklaşık 600 milyar dolar azalttı.

Diğer çip şirketleri de bu gelişmeden etkilendi. Broadcom'un hisseleri yüzde 17,4 azalırken, Alphabet ve Microsoft'un hisseleri de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2 değer kaybetti. Bu düşüşler, genel olarak teknoloji sektöründeki hisselere olumsuz yansıdı ve piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Ayrıca, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizlerinin 9 baz puan azalması da piyasaların dikkat çeken bir diğer unsuru oldu.

NASDAQ NEDEN DÜŞÜYOR?

Nasdaq endeksi, bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,07 kayıpla 19.341,83 puana geriledi. Bu düşüşte, Çinli DeepSeek'in yapay zeka modelinin piyasaya çıkması ve bu modelin maliyet avantajları, ABD'li çip şirketlerinin hisselerini olumsuz etkiledi. Özellikle Nvidia'nın hisselerindeki büyük kayıp, Nasdaq'ın genel düşüşünde önemli bir rol oynadı.

Analistler, bu hafta bazı büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının piyasaları etkileyebileceğini belirtiyor. Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi şirketlerin bilançoları çarşamba günü açıklanacak. Ayrıca, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek. Bu gelişmeler, Nasdaq'ın gelecekteki seyrini belirlemede önemli olacak.

NVİDİA HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Nvidia'nın hisseleri, Çinli DeepSeek'in düşük maliyetli ve kısa sürede geliştirilen yapay zeka modeli nedeniyle yüzde 17'ye yakın kayıp yaşadı. Bu, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 600 milyar dolar azalmasına yol açtı.

NASDAQ ENDEKSİ NE KADAR DÜŞTÜ?

Nasdaq endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,07 kayıpla 19.341,83 puana indi.