ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı saat belli oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Ağustos 2024 12:45 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:59
Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından ABD enflasyon verilerinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından gözler küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerine çevrildi.
ABD ekonomisinde yaşanan endişeler devam ederken yatırımcılar enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Açıklanan bilgilere göre ABD enflasyon verileri 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.
ABD ENFLASYON VERİLERİNDE BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ekonomistlerin beklentilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 3 seviyesinde sabit kalması ve çekirdek enflasyonun yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye gerilemesi bekleniyor.
TÜFE, FED'den eylülde 0,50 puanlık indirimi beklentisini de artırabilir.
Kaynak: TGRT HABER