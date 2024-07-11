ABD enflasyon verisi haziran ayında aylık 0,1 geriledi, yıllık yüzde 3 arttı

11 Temmuz 2024 15:58 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:07

ABD'de 2024 Haziran ayı tüketici fiyat endeksi piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından piyasaların beklediği haziran ayı enflasyonu açıklandı.

Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından ABD enflasyon verileri merak ediliyor.

ABD HAZİRAN AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

ABD'de haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda 0,1 gerilerken yıllık olarak ise yüzde 3 arttı.

Yıllık bazda enflasyon beklentileri 3,1 olması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon tahmini ise yıllık 3,4 olurken aylık ise 0,2 olarak belirtilmişti.