Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

ABD İran görüşmesi son dakika haberleri, görüşme sonucu ile takip ediliyor. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası kesintiye uğramasının ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden gerçekleştirildi. Umman’ın arabuluculuğunda yapılan temaslarda taraflar, nükleer program, uranyum zenginleştirme ve yaptırımlar başta olmak üzere temel başlıkları ele aldı. Görüşmeler, bölgede askeri hareketliliğin arttığı ve Tahran-Washington hattında tansiyonun yeniden yükseldiği bir süreçte yapıldı. ABD İran görüşmesi ne oldu? İşte ABD İran görüşmesi son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 18:19

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakereler, ’ın ev sahipliğinde ’ta yeniden başladı. Taraflar, görüşmelerin ardından istişarelerde bulunmak üzere ülkelerine dönme kararı aldı. İşte ABD İran görüşmesi sonrası gelişmeler…

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SON DAKİKA

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Umman’ın başkenti Maskat’ta saat 11.00 sıralarında başladı ve gün içerisinde tamamlandı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre görüşmelerin bitmesinin ardından İranlı müzakere heyeti konutlarına döndü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin “şimdilik” sona erdiğini ve heyetlerin ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğünü duyurdu.

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

Müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik sürecin ardından yeniden hayata geçirildi. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin diplomatik girişimleriyle yeniden başlayan temaslar, bölgede artan askeri hareketlilik ve Washington’un Tahran’a yönelik askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık etti. Erakçi’nin yanında Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi yer aldı.

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

ABD tarafını ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff’un beraberinde Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper bulundu. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, taraflar arasında mesaj alışverişine aracılık ederek görüşmelere ev sahipliği yaptı.

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SONUCU NE OLDU?

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Maskat’taki temasların ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erakçi, tarafların bakış açılarını birbirlerine aktardığını, İran’ın endişelerinin, çıkarlarının ve İran halkının haklarının görüşmelerde dile getirildiğini söyledi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Erakçi, karşı tarafın görüşlerinin de dinlendiğini kaydetti.

ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

İranlı bakan, müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini ve görüşmelerin nasıl sürdürüleceğine dair temasların devam edeceğini aktardı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda taraflar arasında bir anlayış bulunduğunu dile getiren Erakçi, Haziran 2025’te devam eden müzakereler sırasında İsrail ve ardından ABD tarafından saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, müzakereler için öncelikle bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
#umman
#Maskat
#Abbas Erakçi
#İran Abd Nükleer Görüşmeleri
#Diplomatik Süreç
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.