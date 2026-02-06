ABD İran görüşmesi SON DAKİKA! Görüşme sonucu ne oldu, açıklandı mı?

İran ile ABD arasındaki dolaylı nükleer müzakereler, Umman’ın ev sahipliğinde Maskat’ta yeniden başladı. Taraflar, görüşmelerin ardından istişarelerde bulunmak üzere ülkelerine dönme kararı aldı. İşte ABD İran görüşmesi sonrası gelişmeler…

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SON DAKİKA

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Umman’ın başkenti Maskat’ta saat 11.00 sıralarında başladı ve gün içerisinde tamamlandı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre görüşmelerin bitmesinin ardından İranlı müzakere heyeti konutlarına döndü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin “şimdilik” sona erdiğini ve heyetlerin ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğünü duyurdu.

Müzakereler, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik sürecin ardından yeniden hayata geçirildi. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin diplomatik girişimleriyle yeniden başlayan temaslar, bölgede artan askeri hareketlilik ve Washington’un Tahran’a yönelik askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık etti. Erakçi’nin yanında Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi yer aldı.

ABD tarafını ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff’un beraberinde Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper bulundu. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, taraflar arasında mesaj alışverişine aracılık ederek görüşmelere ev sahipliği yaptı.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SONUCU NE OLDU?

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Maskat’taki temasların ardından İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Erakçi, tarafların bakış açılarını birbirlerine aktardığını, İran’ın endişelerinin, çıkarlarının ve İran halkının haklarının görüşmelerde dile getirildiğini söyledi. Görüşmelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Erakçi, karşı tarafın görüşlerinin de dinlendiğini kaydetti.

İranlı bakan, müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini ve görüşmelerin nasıl sürdürüleceğine dair temasların devam edeceğini aktardı. Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda taraflar arasında bir anlayış bulunduğunu dile getiren Erakçi, Haziran 2025’te devam eden müzakereler sırasında İsrail ve ardından ABD tarafından saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, müzakereler için öncelikle bir çerçeve oluşturulması gerektiğini ifade etti.