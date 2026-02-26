ABD İran görüşmesi SON DAKİKA: ABD İran görüşmesi bitti mi, sonucu ne oldu?

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu Cenevre’de yoğun diplomasi trafiğiyle devam etti. Taraflar, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı temaslarda teknik ve siyasi başlıkları masaya yatırdı.

ABD İRAN SON DAKİKA

İran basınında yer alan bilgilere göre, üçüncü tur görüşmeler yerel saatle 09.00 civarında başladı ve Umman Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD heyetinde Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile danışmanı Jared Kushner yer aldı. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütüldü.

Yaklaşık üç saat süren ilk temasların ardından müzakerelere ara verildi. ABD heyeti, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadan rezidanstan ayrıldı. İran resmi ajansı IRNA, birkaç saatlik aranın ardından görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu. Delegasyonların ayrıldığı sırada Cenevre polisi, rezidansın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bölge trafiğe kapatıldı.

ABD İRAN GÖRÜŞMESİ SONUÇLARI

Umman resmi ajansı ONA’ya göre Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerelerin titizlikle ve yapıcı bir atmosferde sürdüğünü bildirdi. Busaidi, İran tarafının görüş ve önerilerinin yanı sıra ABD heyetinin Tahran’ın nükleer programının temel unsurlarına ilişkin soru ve değerlendirmelerinin ele alındığını aktardı. Teknik ve denetim boyutları dahil olmak üzere istenen anlaşmanın sağlanması için gerekli güvencelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise görüşmelerin yalnızca nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını açıkladı. Bekayi, İran heyetinin tam hazırlık ve ciddiyetle sürece katıldığını bildirdi. İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de Cenevre’de devam eden müzakerelerde ana konunun İran’ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu belirterek, bu çerçevede acil bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin de üçüncü tur görüşmelere katılacağı bildirildi.

ABD İRAN CENEVRE GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Cenevre’de gerçekleştirilen üçüncü tur müzakerelerin ilk bölümü tamamlandıktan sonra taraflar ara verdi. ABD heyeti rezidanstan ayrılırken, İran tarafı görüşmelerin birkaç saatlik aranın ardından devam edeceğini duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün içinde temasların süreceğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci, Haziran 2025’te yaşanan saldırılar sonrası kesintiye uğramış, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı temaslarla yeniden başlamıştı. 17 Şubat’ta Cenevre’de devam eden görüşmelerin ardından taraflar 26 Şubat’ta yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varmıştı. Mevcut turda, zenginleştirme oranının sınırlandırılması, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ile yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.